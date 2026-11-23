Punta Cana, República Dominicana, 23 de noviembre de 2026. La presidente ejecutiva de Grupo SID, Ligia Bonetti, planteó que la capacidad y la preparación deben guiar la elección de quienes asumirán nuevas responsabilidades en una empresa familiar. Bonetti abordó el tema durante el panel “Los desafíos del traspaso generacional de las empresas familiares”, celebrado en Casino Punta Cana como parte del encuentro anual de la Asociación Latinoamericana de Industrias Molineras (ALIM 2026).

Bonetti participó por invitación de la Asociación Dominicana de Industriales Molineros de Trigo (ADOTRIGO) y compartió el panel con Manuel Corripio y Juan José Gutiérrez Mayorga. Los tres pertenecen a la tercera generación de sus respectivas familias empresarias.

Al repasar la trayectoria de Grupo SID, conglomerado conformado por tres familias, Bonetti , Armenteros y Vitienes, destacó el aporte de los profesionales que han formado parte de la organización desde sus inicios, tanto dentro como fuera del círculo familiar. “Cuando toca confiarle una responsabilidad a alguien, debemos mirar más allá del apellido y reconocer el talento que nos hará llegar más lejos. A nuestra generación le corresponde, además, transmitir a quienes vienen detrás los valores que recibimos y lo que aprendimos de quienes dirigieron la empresa antes que nosotros”, señaló.

Bonetti también cuestionó la creencia de que la llegada de la tercera generación anticipa la quiebra de una empresa familiar. Reconoció la dificultad de mantener el ritmo de crecimiento y señaló que el relevo en la dirección deja abierta una tarea permanente para la familia empresaria. La forma en que sus integrantes se organizan, distribuyen responsabilidades y toman decisiones debe evolucionar con la empresa.

Entre las ventajas competitivas de las empresas familiares, Bonetti destacó la diversificación de sus negocios y la cercanía entre generaciones. Sobre este último punto, explicó que quienes hoy ocupan puestos de dirección pueden consultar a sus antecesores y conocer de primera mano qué circunstancias y criterios influyeron en las decisiones que marcaron la trayectoria de la empresa.

Esa cercanía, añadió, también compromete a quienes hoy están al frente del negocio. A su generación le corresponde transmitir a las siguientes tanto los valores que ha recibido como el conocimiento acumulado por quienes la precedieron.

Con la mirada puesta en 2036, Bonetti planteó que uno de los retos de las empresas familiares será atraer a los jóvenes que podrían asumir su dirección y darles espacio para desarrollar proyectos propios y contribuir al país desde la empresa. “Formar a la siguiente generación es tan importante como lograr que quiera sumarse”, expresó.

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