Incorpora nuevas opciones para facilitar el ahorro y la inversión conjunta, ofrecer beneficios en las compras y reconocer la relación con sus clientes

Santo Domingo, D.N. – Qik Banco Digital Dominicano, S. A. – Banco Múltiple, filial de Grupo Popular y primer neobanco de la República Dominicana, presentó nuevas soluciones en el marco de su cuarto aniversario, que están orientadas a ofrecer mayores beneficios y facilitar la gestión de las finanzas de sus clientes. La entidad llega a este aniversario con más de un millón de dominicanos registrados en su plataforma.

Las novedades incluyen los certificados compartidos, nuevos planes de beneficios para la Tarjeta de Crédito Qik y el programa de lealtad Qik Up, que recompensa el uso de los distintos productos y servicios del neobanco.

Tres novedades para las finanzas del día a día

Los nuevos certificados compartidos permiten a dos personas ahorrar e invertir conjuntamente de manera completamente digital. Esta solución facilita que familiares y personas con metas en común puedan organizar sus recursos y avanzar juntos hacia sus objetivos.

El producto complementa la Cuenta Compartida y las tarjetas de crédito adicionales, ampliando las herramientas de Qik para la gestión de las finanzas en conjunto.

En tanto, la Tarjeta de Crédito Qik se renueva con un nuevo diseño, mejoras de seguridad y tres planes de beneficios, denominados Tech, Go y Doer. Los clientes pueden elegir la opción que mejor se ajuste a su estilo de vida y sus prioridades de consumo, con cashback de hasta un 5 % en determinadas categorías, según las condiciones de cada plan.

Finalmente, el neobanco anunció el lanzamiento de Qik Up, una iniciativa a través de la cual los clientes acumulan puntos y suben de nivel al recibir su nómina en la Cuenta Qik, pagar servicios, ahorrar y utilizar sus tarjetas en sus compras cotidianas. Así, distintas formas de gestionar su dinero con Qik contribuyen a que puedan acceder a los beneficios del programa.

La propuesta reconoce la relación de cada cliente con el neobanco y reúne en un mismo programa actividades que forman parte de su día a día financiero.

Una relación basada en la confianza de sus clientes

“Estos cuatro años han sido posibles gracias a la confianza de nuestros clientes y al compromiso del equipo Qik. Nos llena de satisfacción acompañar a las personas a organizar su dinero, ahorrar y alcanzar sus metas. Con estas novedades, queremos que encuentren más valor en su relación con nosotros y más facilidades para sus finanzas del día a día”, expresó Arturo Grullón, vicepresidente ejecutivo y gerente general de la entidad bancaria.

Desde el inicio de sus operaciones, Qik ha ampliado su oferta para que sus clientes puedan gestionar sus finanzas desde una aplicación móvil, sin necesidad de acudir a sucursales físicas. Las nuevas soluciones dan continuidad a esa propuesta de banca 100 % digital.

Para conocer más sobre los productos y sus condiciones, los interesados pueden consultar qik.do o descargar la aplicación Qik, disponible en App Store y Google Play.