Santo Domingo, D.N. – El Banco Popular Dominicano premió 11 proyectos emprendedores con RD$8.1 millones en capital semilla, como parte de su estrategia de apoyo al emprendimiento y al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas del país, a través de sus programas Impúlsate Popular, orientado a los jóvenes, e Impúlsate Silver, dirigido a los mayores de 60 años.

Ambos programas representan dos maneras de hacer realidad la visión del Popular en favor de los emprendedores, mediante un modelo que acompaña el talento en distintas etapas de la vida. Para la entidad, el emprendimiento no tiene una edad determinada, por lo que respalda tanto la energía innovadora de los jóvenes como la experiencia acumulada de quienes deciden emprender en otra etapa de sus vidas.

De este modo, la novena edición de Impúlsate Popular, que promueve el talento joven y la transformación de ideas en negocios, estuvo enfocada este año en emprendimientos de base tecnológica.

En tanto, la segunda versión de Impúlsate Silver reconoció la capacidad de los emprendedores mayores para desarrollar iniciativas que transformen su trayectoria profesional, aficiones o pasiones en negocios sostenibles.

Las convocatorias para ambos programas reunieron más de 340 propuestas. Impúlsate Popular recibió más de 150 iniciativas, de las cuales diez llegaron a la final y cinco resultaron premiadas, e Impúlsate Silver registró 186 proyectos, de los cuales diez alcanzaron la etapa final y cinco fueron seleccionados para recibir reconocimientos.

Las dos iniciativas combinan capital semilla, formación, mentorías y acompañamiento para fortalecer las capacidades de los participantes y favorecer el crecimiento de sus negocios.

Ayuda para consolidar ideas de negocio

Durante la ceremonia de premiación, la señora Giselle Moreno, vicepresidente de Área de Mercadeo del Banco Popular, explicó el alcance del apoyo que la entidad ofrece a los emprendedores. Destacó que, edición tras edición, estos programas contribuyen a impulsar “el talento, la creatividad e innovación llevando los emprendimientos a su próximo nivel”, a quienes el banco comienza a acompañar desde la maduración de sus primeras ideas, antes incluso de que necesiten financiamiento convencional para impulsar el crecimiento de sus negocios.

“Para el Popular el talento emprendedor no tiene edad. Lo encontramos en un joven que desarrolla una solución tecnológica y también en una persona que convierte décadas de experiencia en oportunidades de crear y aportar, y que nos enseña que los sueños no tienen fecha de vencimiento. Nuestro papel es ayudarlos a transformar ese talento en negocios viables, sostenibles y con capacidad de crecer”, expresó la ejecutiva.

Estos programas de impulso al emprendimiento forman parte del ecosistema con el que el Popular guía a los emprendedores desde la maduración de sus ideas hasta la consolidación y crecimiento de sus negocios, integrando formación, mentoría, herramientas de gestión, soluciones digitales y acceso a distintas modalidades de financiamiento.

Principal aliado financiero de las pymes

El apoyo a los emprendedores forma parte de una estrategia más amplia de acompañamiento a las pequeñas empresas que conforman el tejido empresarial dominicano. El Popular mantiene una participación cercana al 38% del financiamiento bancario al segmento pyme, situándose en el primer lugar del sistema financiero nacional en este mercado, según los datos más recientes de la Superintendencia de Bancos. Desde 2022, la entidad ha desembolsado más de RD$104,876 millones a micro, pequeñas y medianas empresas del país.

Este liderazgo combina el acceso al crédito con soluciones digitales, formación empresarial, asesoría especializada y herramientas orientadas a fortalecer la competitividad y capacidad de crecimiento de los pequeños negocios, a través de iniciativas como la plataforma Impulsa Popular. La entidad cuenta actualmente con más de 79,500 clientes pymes.

Emprendimientos reconocidos en 2026

En Impúlsate Popular se entregaron RD$4.2 millones. Los proyectos LicitaHoy, OrionBim y Ecoproth recibieron RD$1.1 millones cada uno en capital semilla. CleanFlow obtuvo la mención de Innovación y ParqueameApp, la de Impacto Social.

En Impúlsate Silver se distribuyeron RD$3.9 millones en capital semilla. La Casa de Don Carlos obtuvo el primer lugar, con RD$1.5 millones; Cocotai recibió el segundo, con RD$700,000; Servipro Academy el tercero, con RD$500,000; y Mater Cracker obtuvo una mención especial de RD$500,000. Esta edición contó también con el apoyo de AFP Popular, que otorgó una mención especial de RD$700,000 a Tertulia Dorada.

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