Santo Domingo, República Dominicana.– La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA), celebró el II Congreso Internacional de Cumplimiento en el Sector Cooperativo, bajo el lema «Cumplir hoy para proteger el futuro del cooperativismo», un escenario de reflexión, actualización e intercambio de conocimientos que congregó a autoridades del sector, especialistas nacionales e internacionales y representantes de distintas instituciones cooperativas.

La actividad estuvo encabezada por los profesores Santiago Portes, presidente del Consejo de Administración; Francisco Santana, presidente del Consejo de Vigilancia; Bernardino Santos, presidente del Comité de Crédito; Felicia Contreras, vicepresidenta; Daniel de los Santos, tesorero, y el licenciado Wilfredy Severino Rojas, oficial de Cumplimiento, junto a otros representantes de la institución.

La jornada comenzó con una invocación a cargo del padre Franchys Lluveres Javier, quien compartió una reflexión sobre la importancia de multiplicar los dones y talentos recibidos, ponerlos al servicio de los demás y reconocer que una de las mayores contribuciones a la humanidad es servir a la educación.

Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por el gerente general de COOPNAMA, Lucas Figueroa Lapay, quien explicó que el cumplimiento normativo trasciende una exigencia externa, pues constituye la coherencia entre los principios establecidos en los estatutos de la cooperativa y las actuaciones que desarrolla diariamente.

Figueroa Lapay sostuvo que, en el ámbito de la economía social y solidaria, el cumplimiento resulta indispensable para preservar la confianza de los asociados, quienes depositan en la institución el fruto de su trabajo, sus ahorros y sus esperanzas. De igual manera, exhortó a continuar impulsando un modelo cooperativo integrador, sustentado en la responsabilidad y las buenas prácticas.

De su lado, el profesor Santiago Portes, presidente del Consejo de Administración y anfitrión del encuentro, definió la jornada como un acontecimiento de gran trascendencia para la cooperativa de maestros y el movimiento cooperativo, al propiciar la integración de representantes nacionales e internacionales en torno a un tema esencial para el presente y el futuro del sector.

Portes destacó que la institución se nutre de las buenas prácticas y ratificó su compromiso de continuar perfeccionando los mecanismos de cumplimiento, con el propósito de salvaguardar los recursos de sus más de 200 mil asociados.

En ese contexto, resaltó la presencia de oficiales de cumplimiento de distintas instituciones, así como de delegaciones de Colombia y Francia. También valoró la preparación especializada del equipo de cumplimiento de COOPNAMA, cuyos integrantes recibieron sus títulos de una maestría internacional impartida por la Universidad para la Paz, como parte de la estrategia institucional para elevar sus competencias profesionales.

El presidente del Consejo de Administración también se refirió a la necesidad de avanzar hacia un marco regulatorio actualizado para el movimiento cooperativo nacional, reafirmando la disposición de COOPNAMA de asumir los desafíos que exige el fortalecimiento institucional.

El encuentro contó, además, con un mensaje del senador Julito Fulcar, expresidente de COOPNAMA y reconocido dirigente del movimiento cooperativo, quien subrayó el valor del cumplimiento normativo como elemento indispensable para la solidez y sostenibilidad del sector.

*Programa académico y participación internacional*

El programa formativo incluyó un amplio conjunto de conferencias y paneles especializados, orientados al estudio de los principales retos jurídicos, financieros y administrativos del sector cooperativo.

Como parte del programa académico, el especialista Raymond Familia presentó la conferencia «El sistema integral de conocimiento corporativo para las cooperativas», en la que examinó tres pilares fundamentales para la protección institucional: el cumplimiento general, el cumplimiento penal y la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/FT), articulados mediante el Sistema Integral de Conocimiento Corporativo (SICC).

Posteriormente, Benoit Garnier desarrolló la ponencia «Crecer con solidez: mejores prácticas financieras y de control para proteger el patrimonio de los socios». Explicó que la expansión de una cooperativa requiere revisar y adaptar sus estructuras y mecanismos de supervisión, debido a que los procedimientos adecuados para una organización de determinado tamaño pueden resultar insuficientes a medida que esta crece.

Asimismo, la especialista Mirna Ortiz impartió la conferencia «Prevención de la corrupción en el sector cooperativo: riesgos y cultura de cumplimiento». En su intervención señaló que, aunque los recursos de una cooperativa no constituyen fondos públicos, pertenecen a una colectividad de asociados y, por consiguiente, deben administrarse bajo criterios de transparencia, responsabilidad y controles efectivos.

La programación también incorporó la conferencia «ISO 37301 y Gobernanza Cooperativa: de la ISO 37301 al debido control efectivo de los riesgos en las cooperativas», a cargo de Rogelio García, quien intervino mediante conexión virtual.

Por su parte, Osvaldo Bonilla abordó el tema «La cooperación penal internacional frente a la criminalidad organizada y financiera», ampliando el análisis sobre los mecanismos de colaboración y las respuestas institucionales ante las amenazas que comprometen la integridad del sistema financiero.

La jornada académica continuó con las conferencias «Identidad Cooperativa y Cumplimiento», impartida por Alejandro Herrera, y «Cooperativas frente al fraude financiero: respuesta penal, prevención y persecución», presentada por Trajano Vidal Potentini. Ambas exposiciones contribuyeron a profundizar el debate sobre la necesidad de consolidar una cultura de cumplimiento y perfeccionar los mecanismos de prevención dentro de las organizaciones cooperativas.

Uno de los espacios de análisis fue el panel «La cooperativa ante una investigación penal: colaboración, evidencia y protección de los socios», integrado por Mary Ramírez, Jonathan Pérez Fulcar y Carlos Peña, bajo la moderación de Ernis Mella. Durante este intercambio se examinaron las responsabilidades y los mecanismos de actuación de las organizaciones cooperativas ante eventuales investigaciones penales.

De igual manera, se desarrolló el panel «Del compromiso internacional a la responsabilidad penal: ¿está preparado el sector cooperativo para responder?», con la participación de Ulises Seijo, Katia Morales, Marian Pujals y Gerson Ruíz, moderado por la doctora Esther Charlot. Los panelistas analizaron los desafíos que implica trasladar los compromisos internacionales de cumplimiento a las prácticas y responsabilidades de las instituciones cooperativas.

Otros aspectos relevantes fueron examinados en el panel «Responsabilidad penal de los órganos del gobierno cooperativo y el oficial de cumplimiento», integrado por Luis Piñate, Lewina Tavárez, Wagner Cubilete y Wilfredy Severino Rojas, bajo la moderación de Charina López.

*Trajano Vidal Potentini: La Nueva Legislación Representa Un Reto Para El Sector*

El congreso concluyó su programa académico con la conferencia magistral «Cooperativas frente al fraude financiero: respuesta penal, prevención y persecución», a cargo del doctor Trajano Vidal Potentini, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD).

Durante su intervención, Potentini destacó que la nueva legislación contra el lavado de activos representa un importante desafío para el sector cooperativo. Explicó que su entrada en vigor exigirá una profunda transformación de los procedimientos internos de las instituciones, mediante la elaboración y adopción de manuales, comités de ética e investigación, códigos de ética y otros instrumentos administrativos indispensables para adecuarse a las nuevas disposiciones legales.

*COOPNAMA Ratifica Su Compromiso Con La Transparencia Y La Gobernanza*

Durante su discurso de clausura, el presidente del Consejo de Administración, profesor Santiago Portes ratificó que entre los compromisos institucionales figura la adecuación de sus estructuras a los desafíos y novedades establecidos en el nuevo Código Penal y el Código Procesal Penal de la República Dominicana, mediante el fortalecimiento de las disposiciones legales aplicables y la consolidación de sus mecanismos de prevención y control.

Otro de los ejes prioritarios corresponde al desarrollo de una cultura organizacional fundamentada en el cumplimiento, la transparencia, la ética y la prevención de la corrupción. En ese sentido, COOPNAMA destacó la importancia de mantener controles financieros y administrativos, además de mecanismos de supervisión que garanticen el manejo responsable de los recursos pertenecientes a sus asociados.

Como parte de esta agenda de continuidad y fortalecimiento, la institución anunció la celebración del III Congreso Nacional e Internacional de Cumplimiento en el Sector Cooperativo, con el propósito de dar seguimiento a este espacio de capacitación, intercambio de experiencias y actualización de conocimientos en beneficio del movimiento cooperativo.

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