Pro Consumidor destruye más de 35 mil productos ilícitos decomisados en negocios chinos que ponían en riesgo la salud

Santo Domingo. – El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) informó este lunes que destruyó 35,147 unidades de productos que fueron decomisados en comercios de propietarios chinos por considerarse ilícitos y representar un riesgo para la salud de las personas consumidoras.

El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, explicó que entre los artículos retirados de estos negocios de ciudadanos chinos había numerosos juguetes sexuales que se vendían sin controles técnicos ni sanitarios y se exhibían en áreas de niños.

Dijo que también retiraron una cantidad significativa de productos comestibles y de uso diario que carecían del registro y la autorización de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS).

El funcionario manifestó que la cantidad total de los productos destruidos fueron decomisados en operativos de inspección y vigilancia realizados en las últimas cuatro semanas en negocios ubicados en el Gran Santo Domingo, Santiago, San Francisco de Macorís, La Vega, San Pedro de Macorís, Barahona, Puerto Plata, La Romana, Higüey, San Cristóbal y otras demarcaciones, “como parte de las acciones dirigidas a verificar el cumplimiento de las disposiciones que regulan la comercialización de productos”.

Alcántara, señaló que muchos comerciantes chinos han sido sorprendidos en reiteradas ocasiones violando la ley 358-05 y otras normativas sectoriales que fragmentan los derechos y los intereses de los consumidores dominicanos.

Advirtió que estos operativos continuarán de manera recurrente y se procederá a sancionar a todos los comercios que no cumplan con las normas dominicanas y prácticas comerciales adecuadas en lo referente a las atribuciones de la institución defensora de los derechos de las personas consumidoras.

“La clausura de estos tipos de comercios continuará hasta lograr que los referidos ciudadanos ajusten sus empresas o comercios a los estándares legales de la República Dominicana”, advirtió.

Sobre los juguetes sexuales

El titular de Pro Consumidor sostuvo que una de las principales irregularidades identificadas fue la exhibición de juguetes sexuales en áreas infantiles o de acceso general a estos negocios, “sin las medidas de discreción necesarias para evitar su exposición visual a menores de edad que acudían a estos establecimientos acompañados de sus familiares”.

Sostuvo en ese sentido, que la comercialización de productos destinados exclusivamente a personas adultas debe realizarse bajo condiciones que respeten las disposiciones legales aplicables, particularmente las relacionadas con la protección de niños, niñas y adolescentes.

Visited 3 times, 3 visit(s) today