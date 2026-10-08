FP denuncia diez irregularidades en elecciones de la ANPA bajo alianza PRM-PLD

SANTO DOMINGO.– El partido Fuerza del Pueblo (FP) denunció diez irregularidades y violaciones estatutarias que, según afirmó, se produjeron durante las elecciones de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA), celebradas el pasado 30 de septiembre, proceso en el que participaron aliadas las corrientes gremiales vinculadas al Partido Revolucionario Moderno (PRM) y al Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

La posición de la organización fue presentada durante una rueda de prensa sirviendo de vocero Héctor Acosta, secretario de Asuntos Agropecuarios de la FP, quien estuvo acompañado del vicesecretario general, César Fernández; del secretario de Asuntos Gremiales y Profesionales, Freddy Pérez, así como de los dirigentes de la Fuerza Gremial Agropecuaria y del Subgabinete Agroalimentario y Ambiental.

Acosta explicó que entre las principales irregularidades denunciadas figuran la conformación de una Comisión Nacional Electoral sin representación de Fuerza Gremial Agropecuaria, la violación de disposiciones estatutarias, el rechazo inicial de la inscripción de su plancha y la exclusión de cientos de profesionales del padrón electoral.

En ese sentido, denunció que más de 500 profesionales agropecuarios que habían regularizado sus cuotas, conforme a un procedimiento establecido por la propia Comisión Nacional Electoral, fueron excluidos del padrón, mientras que, según sostuvo, se permitió la participación de más de 600 personas que no reunían las condiciones estatutarias para pertenecer al gremio.

El dirigente también cuestionó la composición de la Comisión Nacional Electoral, presidida por Juan Alejo Feliz, quien, de acuerdo con la denuncia, ocupaba simultáneamente una posición en el Comité Ejecutivo Nacional de la ANPA, en contradicción con el artículo 72 de sus estatutos, que prohíbe ejercer más de un cargo directivo dentro de la institución.

Asimismo, señaló que Fuerza Gremial Agropecuaria tuvo que recurrir a la justicia luego de que la Comisión Electoral rechazara inicialmente su inscripción mediante la Resolución 014. Explicó que una sentencia del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional suspendió las elecciones previstas para el 9 de septiembre y ordenó corregir las irregularidades planteadas, aunque, según denunció, varias disposiciones judiciales no fueron cumplidas.

Entre las situaciones señaladas también figuran la falta de entrega del padrón electoral, la expulsión de cinco dirigentes de Fuerza Gremial Agropecuaria, la suspensión de las votaciones en la Delegación Suroeste y diversas irregularidades registradas en Puerto Plata, Santiago y Valverde Mao.

Acosta denunció, además, que Fausto Monegro, delegado acreditado de Fuerza Gremial Agropecuaria ante la Comisión Nacional Electoral, fue sacado a empujones de las oficinas de la institución cuando reclamaba la entrega del padrón, situación que, según explicó, le provocó lesiones en la columna vertebral.

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