ETED trasladará autotransformador móvil de 138/69 kV desde Itabo hacia la subestación Boca Chica, este sábado 27 de junio

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informa que, este sábado 27 de junio de 2026, realizará el traslado de un autotransformador móvil de 138/69 kV – 80 MVA desde el almacén ubicado en Itabo, Haina, hacia la subestación Boca Chica, en la provincia Santo Domingo, municipio de Boca Chica.

En ese sentido, la ETED explicó que estos trabajos serán ejecutados por la Dirección de Mantenimiento de Infraestructura (DMI) y forman parte de las acciones urgentes orientadas a incrementar de manera temporal la capacidad de transformación en la subestación Boca Chica. El objetivo es responder al crecimiento de la demanda en la zona Este y garantizar la continuidad, confiabilidad, seguridad y calidad del servicio de transmisión eléctrica.

El traslado está programado para iniciar a las 5:00 de la mañana y se enmarca dentro del plan operativo de fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), mientras avanza el proyecto de instalación del nuevo autotransformador de mayor capacidad en dicha subestación.

El Vicepresidente Ejecutivo de la ETED, señor Alfonso Rodríguez, destacó que estas acciones reflejan el compromiso institucional de continuar fortaleciendo la infraestructura de transmisión para asegurar un servicio eficiente y estable en beneficio de la ciudadanía, especialmente en zonas de alto crecimiento de la demanda eléctrica.

La empresa indicó que la operación contará con la coordinación técnica del Centro de Control de Energía (CCE) y el apoyo logístico y de seguridad necesario para garantizar el desarrollo seguro y eficiente del traslado y las maniobras asociadas.

Estas labores forman parte del programa de mantenimiento y expansión que ejecuta la ETED para robustecer la red de transmisión nacional y asegurar la estabilidad del sistema eléctrico en la región Este del país.

Sobre ETED

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) es responsable de operar y expandir la red de transmisión en alta tensión, garantizando la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI). A través de infraestructura estratégica y tecnología moderna, se consolida como habilitador de la transición energética y digital.

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