Termoeléctrica San Felipe aportará 467 MW al sistema en Dominicana

Se prevé que cubra aproximadamente el 13 por ciento de la demanda anual de electricidad cuando entre en servicio en mayo de 2027.

La planta, que registra un 92 por ciento de avance en su construcción, utilizará tecnología de ciclo combinado de alta eficiencia, con un rendimiento neto de 64 por ciento. Sus desarrolladores sostienen que contribuirá a reducir los costos de generación, atraer inversiones y facilitar la transición energética del país.

Del total de 467 MW, 400 MW estarán contratados por 15 años mediante la Licitación Pública Internacional EDES-LPI-NG-04-2023, coordinada por el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED).

Los socios del proyecto, Héctor Rizek y Javier Tejada, señalaron que al concluir el actual período de gobierno se habrán instalado unos 2.500 MW de generación termoeléctrica, lo que duplicaría la capacidad existente en 2020. También destacaron la institucionalidad aplicada a los procesos de licitación y adjudicación.

La central contará con turbina de gas, turbina de vapor, caldera de recuperación de calor, torres de enfriamiento, planta de tratamiento de agua, transformadores, subestación y cuarto de control.

El presidente Luis Abinader recorrió ayer las obras de la Generadora San Felipe Andrés I, ubicada en la zona oriental del Gran Santo Domingo, acompañado por miembros del Gabinete Eléctrico y representantes de Nexgen Capital y Generadora San Felipe. Durante la visita, inspeccionó las principales instalaciones de la futura central.