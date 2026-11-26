Santo Domingo, República Dominicana, jueves 26 de noviembre de 2026. Grupo Viamar y Geely inauguraron su primer showroom exclusivo para vehículos de nuevas energías (NEV, por sus siglas en inglés), ubicado en la avenida Roberto Pastoriza esquina Tiradentes, en el sector Naco. El espacio busca ampliar y concentrar en un solo lugar la oferta de vehículos 100% eléctricos (EV) e híbridos enchufables (PHEV) de la marca.

El acto de apertura contó con la presencia de invitados especiales, entre ellos Bety Soto Viñas, viceministra de Innovación y Transición Energética del Ministerio de Energía y Minas; Ana Emilia Pimentel, viceministra de Cambio Climático y Sostenibilidad del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Eddy Alcántara, director ejecutivo de Pro-Consumidor; y diplomáticas de la sección comercial de la Embajada de la República Popular China. También asistieron ejecutivos de Grupo Viamar, representantes de Geely, medios de comunicación e influencers.

Iván Pérez Vega, vicepresidente de Expansión y Negocios de Grupo Viamar, expresó: «Hace más de 63 años, el señor Fernando Villanueva Callot fundó Grupo Viamar con la firme convicción: el trabajo comprometido y la perseverancia abren caminos. En 2023 introdujimos Geely al país y hoy apostamos por las nuevas energías con este nuevo showroom, porque la movilidad eléctrica es el futuro, y ese futuro ya llegó a las vías dominicanas. Es una decisión de largo plazo que trae inversión, empleos de calidad y capacidades técnicas para nuestro equipo.»

La marca global llegó a República Dominicana en 2023 con una amplia gama que combina tecnología, eficiencia y sostenibilidad. Con este showroom, Grupo Viamar da un paso al frente al dedicar un espacio exclusivo a vehículos de nuevas energías donde el cliente podrá conocer más de cerca cada modelo.

Por su parte, Juan Miguel Villanueva Román, brand director de Geely en República Dominicana, destacó que la apertura representa una nueva etapa para la marca en el país: “Geely es hoy uno de los fabricantes automotrices con mayor impulso en el desarrollo de nuevas tecnologías de movilidad. Nuestra apuesta por las nuevas energías se refleja en una gama de vehículos que combina innovación, inteligencia, desempeño y eficiencia. Con este showroom acercamos esa visión al consumidor dominicano, ofreciendo alternativas eléctricas e híbridas enchufables respaldadas por la experiencia y capacidad tecnológica de Geely a nivel global”.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la presentación del portafolio inicial, a cargo de Juan Miguel Peguero, director de Posventa de Geely. La gama está integrada por tres SUV de notables características tecnológicas y de gama premium:

Geely EX2. SUV compacto 100% eléctrico que ha alcanzado un importante reconocimiento internacional: fue el automóvil más vendido de China durante 2025, considerando todos los segmentos, con 465,775 unidades comercializadas. Además, superó el millón de unidades vendidas globalmente en apenas dos años desde su lanzamiento. Incorpora un motor eléctrico de 85 kW, 150 Nm de torque y batería de fosfato de hierro y litio (LFP) de 39.4 kWh, con una autonomía de hasta 280 km en ciclo WLTP. Su sistema de carga rápida en corriente continua permite pasar del 30 % al 80 % en aproximadamente 21 minutos. Está disponible en versiones Pro y Max.

SUV compacto 100% eléctrico que ha alcanzado un importante reconocimiento internacional: fue el automóvil más vendido de China durante 2025, considerando todos los segmentos, con 465,775 unidades comercializadas. Además, superó el millón de unidades vendidas globalmente en apenas dos años desde su lanzamiento. Incorpora un motor eléctrico de 85 kW, 150 Nm de torque y batería de fosfato de hierro y litio (LFP) de 39.4 kWh, con una autonomía de hasta km en ciclo WLTP. Su sistema de carga rápida en corriente continua permite pasar del 30 % al 80 % en aproximadamente 21 minutos. Está disponible en versiones Pro y Max. Geely EX5. SUV eléctrico de cinco plazas con tracción delantera, 160 kW de potencia (≈214 hp) y 320 Nm de torque. Cuenta con batería LFP de 60,22 kWh y una autonomía eléctrica de hasta 360 km en ciclo WLTP. Está disponible en versiones Standard y Luxury, con aros de aleación de 18 pulgadas y sistemas de seguridad activa integrados al chasis eléctrico.

SUV eléctrico de cinco plazas con tracción delantera, 160 kW de potencia (≈214 hp) y 320 Nm de torque. Cuenta con batería LFP de 60,22 kWh y una autonomía eléctrica de hasta 360 km en ciclo WLTP. Está disponible en versiones Standard y Luxury, con aros de aleación de 18 pulgadas y sistemas de seguridad activa integrados al chasis eléctrico. Geely EX5 EM-i. SUV híbrido enchufable (PHEV) que combina un motor de gasolina de 1.5 L de 73 kW con un motor eléctrico de 160 kW y una batería LFP de 18,4 kWh. Ofrece una autonomía combinada de +800 km y 83 km en modo eléctrico (ciclo WLTP), acelera de 0 a 100 km/h en 8 segundos y alcanza una velocidad máxima de 170 km/h. Incorpora pantalla central HD de 15,4 pulgadas, sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) y suministro de energía vehículo-a-carga (V2L). Se ofrece en versiones Pro y Max.

Geely Holding Group, con sede en Hangzhou, provincia de Zhejiang, en el este de China, ingresó al negocio automotriz en 1997 y hoy figura entre los mayores fabricantes de vehículos del mundo. Integra la lista Fortune 500 y emplea a más de 120.000 personas a nivel global.

En el segmento eléctrico, el grupo encabeza el ranking mundial de innovación en vehículos 100% eléctricos (BEV) del Electromobility Report 2026 del Center of Automotive Management (CAM), de Alemania, que mide las innovaciones de serie de los principales grupos automotrices en autonomía, consumo energético y capacidad de carga. Entre enero y septiembre de 2026 vendió 1,79 millones de vehículos de nuevas energías, un 12,6% más que en igual período del año anterior.

Los tres modelos pueden conocerse, probarse y adquirirse en el Salón Geely NEV. Conoce más en geely.com.do y @geelyrepublicadominicana.

Acerca de Grupo Viamar

Es la empresa líder del sector automotriz en República Dominicana, con más de 63 años en el mercado y la más completa gama de vehículos para suplir las necesidades de movilidad de empresas y familias. Ha invertido en infraestructura para ofrecer una propuesta de valor y un servicio postventa con alto índice de satisfacción. Cuenta con sucursales en Santo Domingo, Santiago, Higüey, Bávaro y San Francisco de Macorís, y representa las marcas Ford, KIA, Mazda, Lincoln, Geely, Riddara, JAC, Shineray, Farizon y Forland. Es experta en servicios de mantenimiento para carros y camiones, con piezas, accesorios, lubricantes y baterías originales como Motorcraft, a través de su división Quick Lane.

Acerca de Geely Holding Group

Geely Holding Group es uno de los fabricantes de vehículos más grandes del mundo y miembro del Fortune 500. Opera 12 plantas de fabricación de vehículos, 9 de tren motriz y 6 de kits desmontables, además de fábricas bajo marcas como Geely Auto, Zeekr, Riddara y Farizon. Su actividad de investigación y desarrollo se apoya en el Geely Automotive Research Institute en Hangzhou, el China Euro Vehicle Technology (CEVT) en Gotemburgo y el Geely Research Institute en Hangzhou Bay, Ningbo, además de centros de diseño en Barcelona, Gotemburgo, California y Shanghái. Su apuesta por la innovación la ubica a la vanguardia en energía, seguridad, inteligencia automotriz y conducción autónoma. El grupo continúa consolidando su presencia global mediante una empresa conjunta con Ford Motor Company, con sede en la planta que esta posee en Valencia, España, donde, a partir de 2028, se prevé fabricar tres modelos multienergía de Ford y dos eléctricos de Geely.

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