Santo Domingo. Jasson Domínguez disparó un doble que rompió un empate en el sexto episodio y las Águilas Cibaeñas derrotaron 3-1 a los Leones del Escogido la noche del martes en el Estadio Cibao para propinar la quinta derrota corrida a los escarlatas.

Domínguez estuvo involucrado en las tres anotaciones del conjunto amarillo, que contó además con una efectiva labor de sus lanzadores, quienes no concedieron boleto y poncharon a siete.

Es la mayor racha de derrotas de los Leones después de comenzar con tres fracasos sucesivos al inicio de la temporada.

Los cibaeños abrieron el marcador en el cuarto capítulo, cuando Domínguez negoció una transferencia, se estafó la intermedia y anotó por sencillo de Aderlin Rodríguez al prado central.

Los melenudos igualaron las acciones en el quinto, mediante sencillo de Vidal Bruján, quien se robó la segunda base y posteriormente anotó por rodado de Carlos Santana.

BOXSCORE

La igualdad se mantuvo hasta el sexto, cuando, con un out, Santiago Espinal disparó sencillo y Domínguez lo remolcó con doble al jardín izquierdo ante Rolddy Muñoz. El corredor se robó la antesala y anotó mediante toque de sacrificio de Leody Taveras frente al relevista Nick Vespi.

Leandro López (2-0) se acreditó la victoria al trabajar el sexto y séptimo episodios, en los que permitió un imparable y ponchó a dos. Muñoz (0-1) cargó con el revés y Jonathan Aro retiró en orden a sus tres adversarios en el noveno para sumar su quinto salvamento.

Por los escarlatas, José Marmolejos bateó de 4-1, un doble; Bruján, de 3-1, con una anotada y una base robada, y Santana, de 3-0, con una impulsada.

Por las Águilas, Rodríguez bateó de 3-3, con una remolcada; Domínguez, de 3-2, con un doble, dos anotadas, una impulsada y dos robos, y Taveras, de 3-1, con una producida.

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