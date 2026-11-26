SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El doctor Francisco Domínguez Brito afirmó que la República Dominicana necesita gobernantes que actúen correctamente y asuman el compromiso de transformar las condiciones de vida de la población, al tiempo que manifestó su disposición de trabajar para construir un país con menos pobreza, mayores oportunidades y mejores servicios públicos.

Durante una entrevista en el programa Juego Político, producido y conducido por los periodistas Melvinson Almánzar y Joel Suero, Domínguez Brito sostuvo que su principal oferta a la ciudadanía es su vocación de servicio, su disposición de lucha y su compromiso de esforzarse para impulsar los cambios que necesita el país.

“¿Qué ofrezco a la ciudadanía? ¿Por qué estoy presentando una diferencia? Ofrezco toda mi vocación de tratar, de luchar, de esforzarme”, expresó el dirigente político, al reconocer que podría cometer errores, pero aseguró que su intención sería hacer todo lo posible para mejorar la vida de los dominicanos.

En ese sentido, manifestó que su aspiración es contribuir a que haya “menos pobres en la República Dominicana”, más profesionales y mayores esperanzas para las familias, así como garantizar servicios esenciales como agua potable, energía eléctrica y un sistema de transporte que permita a los ciudadanos trasladarse a sus lugares de trabajo con mayor comodidad y seguridad.

“Ofresco que la gente pueda tener mayores esperanzas, que haya agua potable en su casa, que haya energía, para que yo pueda tener una calidad de vida más o menos como la gente lo merece, que pueda llegar al trabajo en transporte con cierto nivel de confortabilidad, que no tenga miedo a que me roben, que me atraquen”, manifestó.

Domínguez Brito consideró que no es realista prometer que el país se convertirá en una nación desarrollada en apenas cuatro años, pero aseguró que sí es posible avanzar hacia una República Dominicana con mejores condiciones sociales y económicas.

“No vamos a hacer de la República Dominicana en cuatro años una Suiza, pero sí nosotros podemos hacer de una República Dominicana, esa República Dominicana que nosotros merecemos. Un país con mejores posibilidades y con más desarrollo”, sostuvo.

Alianzas y escenario electoral

En otro orden, el dirigente político consideró contraproducente que las organizaciones partidarias comiencen a discutir alianzas electorales en esta etapa, al entender que ese debate debe producirse después de la primera vuelta de las elecciones.

“Hablar de alianza en este momento es contraproducente para cualquiera de los partidos”, expresó, al señalar que todavía existen demasiadas variables por definir dentro del panorama político nacional.

Domínguez Brito también planteó la posibilidad de que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) experimente un descenso en su respaldo electoral y llegue incluso a ocupar una tercera posición en los próximos comicios, aunque advirtió que todavía es temprano para establecer pronósticos definitivos.

“No te asustes, hay una tendencia a la baja de ese partido, de ese canto de la gente. La gente está molesta, la gente está irritada. Cuando la gente dice no, no, es no”, manifestó durante la conversación.

Asimismo, señaló que el país podría encaminarse hacia un escenario electoral de alta competitividad, con tres fuerzas políticas disputándose el favor del electorado en condiciones relativamente similares.

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