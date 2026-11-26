Gigantes, en debut de Sirí, vencen 3-1 a Toros, que siguen sin encadenar triunfos

Santo Domingo. José Siri conectó tres imparables y el cuerpo de lanzadores de los Gigantes del Cibao limitó a tres hits a la ofensiva de los Toros del Este para imponerse 3-1 este miércoles en el estadio Julián Javier, una victoria que los afianza en la cuarta posición.

Sirí celebró así su debut en esta temporada a un equipo al que además de ofensiva le aporta profundidad defensiva.

Los potros quebraron una racha de dos derrotas y mejoraron su registro a 16-15, mientras que los romanenses (11-20) volvieron a fracasar en su intento de conseguir victorias consecutivas, algo que no logran cuando consiguieron tres entre el 17 al 20 de octubre.

Desde aquella fecha, cuando completaron una seguidilla de tres triunfos, los taurinos han obtenido ocho victorias, todas acompañadas de una derrota en su siguiente compromiso.

Los Gigantes tomaron el control del encuentro en el segundo episodio frente al abridor Carlos Rodríguez. Siri abrió con doble al jardín izquierdo y avanzó a tercera por sencillo de Deyvison de los Santos, antes de anotar mediante elevado de sacrificio de Pablo Reyes.

De los Santos amplió la ventaja al aprovechar un error en tiro del torpedero Felnin Celesten sobre un batazo de Pascanel Ferreras.

BOXSCORE

Los Toros descontaron en el cuarto cuando Francisco Urbáez negoció boleto, avanzó a segunda por lanzamiento desviado y llegó a tercera tras un elevado en territorio de foul de Ronny Simon. Bryan de la Cruz lo remolcó con sencillo al central ante el relevista Enoli Paredes.

Los nordestanos recuperaron su ventaja de dos carreras en el cierre de esa entrada, cuando Reyes abrió con sencillo de toque y anotó por doble de Ferreras al jardín izquierdo.

Los romanenses desperdiciaron una oportunidad de igualar o tomar la delantera en el sexto, cuando llenaron las bases con un out mediante tres boletos, pero Eloy Jiménez bateó para doble matanza frente al zurdo Tyler Thomas.

En el séptimo volvieron a colocar dos corredores en circulación sin outs, pero tampoco consiguieron anotar.

Los relevistas de los Gigantes trabajaron cinco entradas y dos tercios sin permitir carreras, pese a conceder siete boletos. En conjunto, nueve lanzadores del equipo cibaeño poncharon a nueve bateadores.

Miguel Ullola (1-0) se acreditó la victoria al trabajar el quinto episodio sin permitir hit ni carrera, con un boleto y un ponche. Hansel Robles retiró el noveno sin anotaciones para conseguir su primer salvamento del campeonato.

Rodríguez (0-1) cargó con la derrota al permitir seis hits y tres carreras, dos limpias, en tres entradas de labor, en las que concedió un boleto.

Por los Toros, De la Cruz, de 3-2, una remolcada y un boleto; Manuel Peña, de 1-1, un boleto; Urbáez, de 1-0, una anotada y una transferencia, y Gilberto Celestino, de 2-0, dos boletos y su base robada número 17 del campeonato.

Por los Gigantes, Siri, de 3-3, doble, una anotada, un boleto y un robo; Reyes, de 3-2, doble, una anotada, una remolcada y una base robada; De los Santos, de 4-2, una anotada; Ferreras, de 4-1, doble y una impulsada, y Marcell Ozuna, de 5-1.

Visited 3 times, 3 visit(s) today