SANTO DOMINGO (Lidom.com).— Santiago Espinal conectó dos cuadrangulares, remolcó cuatro carreras y anotó dos veces para encabezar este miércoles la victoria 9-2 de las Águilas Cibaeñas sobre los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya Juan Marichal en la continuación del campeonato 2026-27,en la continuación del campeonato 2026-27, dedicado in memoriam a Héctor José Rizek Llabaly, por la Copa Banreservas.

Las Águilas tomaron ventaja en la cuarta entrada con un jonrón solitario de Domínguez y un triple remolcador de Escarra.

En el quinto episodio ampliaron la diferencia con otro cuadrangular solitario de Espinal y un sencillo productor de Aderlin Rodríguez.

El Escogido respondió en la parte baja del quinto capítulo con una carrera impulsada por Junior Lake, pero Espinal volvió a castigar al pitcheo escarlata en el sexto con un jonrón de tres carreras que amplió la ventaja visitante.

Los Leones agregaron otra anotación en la parte baja de ese episodio mediante un doble de Carlos Santana. Sin embargo, las Águilas sentenciaron el encuentro en el noveno con un doble de Escarra que llevó dos corredores al plato.

Génesis Cabrera se acreditó la victoria después de lanzar una entrada sin permitir imparables ni carreras.

Sauryn Lao (3-1) cargó con la derrota al permitir seis hits y cuatro carreras en cuatro entradas y dos tercios, con dos ponches y una base por bolas.

Jhordany Mezquita trabajó tres entradas, permitió tres imparables y no concedió carreras, con un ponche.

Por las Águilas, Santiago Espinal bateó de 5-2, dos jornones, con dos anotadas, cuatro remolcadas y encabezó una ofensiva aguilucha que conectó 15 imparables.

Jasson Domínguez también aportó un cuadrangular, terminó de 3-2, con una carrera impulsada y tres anotadas, mientras J.C. Escarra bateó de 4-2, doble, triple y produjo tres carreras; Leodys Tavarez y Raynel Delgado también dieron dos hits

Por el Escogido, Carlos Santana bateó de 4-2, con una carrera impulsada, y José Marmolejos también conectó dos imparables en cuatro turnos.

Los Leones terminaron con nueve hits, frente a los 15 de las Águilas.

Con el triunfo, las Águilas consiguieron su tercera victoria consecutiva y mejoraron su récord a 12-19.

El Escogido, que sufrió su sexta derrota seguida, quedó con marca de 17-14.

La jornada de este viernes 27 de noviembre en el campeonato de béisbol profesional dominicano 73 tendrá tres partidos a partir de las 7:30 de la noche: los Toros del Este visitarán a las Estrellas Orientales en el Estadio Tetelo Vargas.

Los Leones del Escogido enfrentarán a las Águilas Cibaeñas en el Estadio Cibao y los Gigantes del Cibao se medirán con los Tigres del Licey en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Las Estrellas Orientales se mantienen en la cima con récord de 19-12 y nueve victorias consecutivas, seguidas por los Tigres del Licey (18-13) y los Leones del Escogido (17-14).

Los Gigantes del Cibao ocupan el cuarto puesto con marca de 16-15, mientras que las Águilas Cibaeñas (12-19) y los Toros del Este (11-20) completan la clasificación, ambos en la parte baja de la tabla.

DOS JONRONES EN UN JUEGO 2026-27

HR Jugadores EQP Opp Fecha 2 Alcántara, K LIC @GIG 10/20/26 2 Espinal, S AGU @ESC 11/25/26 2 Rojas, J GIG @LIC 10/17/26 2 Taveras, L AGU @GIG 11/17/26

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