Doctor Víctor Rosario resalta importancia de la humanización de los servicios en Foro de Salud 5.0
Durante su intervención, Rosario Suazo destacó la importancia de fortalecer una atención sanitaria basada en la comprensión, la orientación y la sensibilidad, al tiempo que señaló que la humanización debe traducirse en acciones concretas y transformaciones en toda la Red Pública de servicios de salud.
El doctor explicó que este compromiso debe abarcar tres dimensiones fundamentales: el paciente, sus familiares y el personal sanitario.
En ese sentido, sostuvo que humanizar la atención implica recibir a los pacientes con respeto, explicarles su condición, proteger su intimidad y garantizar que reciban los servicios que necesitan. Asimismo, resaltó la importancia de informar, orientar y acompañar a los familiares durante los procesos de atención médica.
Sobre el personal de salud, indicó que también debe ser tomado en cuenta dentro de esta visión, mediante condiciones adecuadas de trabajo, capacitación, equipos, medicamentos y reconocimiento.
“No podemos hablar de humanización sin cuidar a quienes cuidan”, expresó.
Rosario Suazo también manifestó que la humanización no debe ser responsabilidad exclusiva de un departamento, sino formar parte de la cultura de cada hospital, desde sus equipos directivos hasta el último punto de contacto con los usuarios.
Al referirse al futuro de la medicina y los avances tecnológicos, destacó que, aunque la inteligencia artificial, la robótica y los equipos especializados representan importantes avances, estos no sustituyen la sensibilidad y el acompañamiento humano.
“Ninguna tecnología sustituye la capacidad de escuchar a un paciente. Ningún equipo reemplaza la sensibilidad de un profesional que acompaña a una familia”, afirmó.
Finalmente, enfatizó que la transformación de la salud dominicana no debe medirse únicamente por la construcción de hospitales o la adquisición de equipos, sino también por la protección de las vidas y la dignidad con la que se trata a cada ciudadano.