Santo Domingo.- El doctor Víctor Rosario Suazo, director del Hospital Universitario Docente Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, participó en el Foro de Salud 5.0 en representación del director del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio César Landrón, con una ponencia centrada en la humanización de los servicios de salud.

Durante su intervención, Rosario Suazo destacó la importancia de fortalecer una atención sanitaria basada en la comprensión, la orientación y la sensibilidad, al tiempo que señaló que la humanización debe traducirse en acciones concretas y transformaciones en toda la Red Pública de servicios de salud.

El doctor explicó que este compromiso debe abarcar tres dimensiones fundamentales: el paciente, sus familiares y el personal sanitario.

En ese sentido, sostuvo que humanizar la atención implica recibir a los pacientes con respeto, explicarles su condición, proteger su intimidad y garantizar que reciban los servicios que necesitan. Asimismo, resaltó la importancia de informar, orientar y acompañar a los familiares durante los procesos de atención médica.