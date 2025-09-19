Edeeste desmantela conexiones ilegales en sector Villa España, San Pedro de Macorís

San Pedro de Macorís. – La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) realizó un operativo tipo barrido en el sector Villa España, provincia San Pedro de Macorís, en el que logró desmantelar varias conexiones ilegales por parte de usuarios del servicio eléctrico.

Edeeste indica que el operativo de desmantelamiento impactó de forma directa a una emisora de radio, varias viviendas residenciales, así como empresas de camiones y talleres de uso de equipos pesados, los cuales afectaban negativamente con el aumento de las pérdidas en esta zona.

La empresa distribuidora señala además que, se logró remover unos 200 metros de cable concéntrico 6/3 soterrado instalados de manera ilegal, que alimentaban una empresa de camiones y del cable tríplex fueron removidos otros 260 metros de cableado.

Cabe resaltar que, tras el desmantelamiento del cable soterrado el cliente volvió a conectarse de manera ilegal, razón por la que se hizo necesaria la asistencia de seguridad física para la debida normalización.

Estas ejecutorias forman parte del plan de intervención para la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas, programado para realizarse en el circuito SPM-102 desde este mes de septiembre y que se extenderá hasta el mes de diciembre del presente año.

Edeeste reitera su compromiso con la estrategia nacional de cero tolerancias al fraude eléctrico, ya que este no solo afecta financieramente al sistema, sino que provoca una sobrecarga en la red de distribución, reduce la calidad del servicio para otros usuarios y encarece los costos operativos, los cuales terminan impactando de forma injusta a quienes sí cumplen con sus obligaciones.

Por último, la empresa llama a la población dominicana a denunciar por los canales institucionales todo tipo de acciones ilegales que afecten el sistema eléctrico, en especial las conexiones irregulares de ciudadanos y empresas.

Dirección de Comunicación, Mercadeo y Responsabilidad Social de Edeeste