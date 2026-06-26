Dominicanos en NYC, con familiares en Venezuela, alarmados por terremotos que estremecieron ese país

NUEVA YORK.- Dominicanos residentes en esta ciudad se muestran alarmados por los dos fuertes terremotos de magnitud 7.5 que estremecieron a Venezuela la tarde de este miércoles; los mismos se sintieron en algunas partes de la República Dominicana, incluyendo la capital, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Los quisqueyanos residentes en el Alto Manhattan y El Bronx han expresado que no se han podido comunicar con sus familiares en dicha nación.

Las autoridades precisaron que el primer movimiento telúrico, inicialmente reportado con una magnitud de 7.2, fue reclasificado como un sismo precursor del terremoto de 7.5, tras el análisis de los registros sísmicos.

El terremoto ocurrió cerca de la población de Morón, en el estado de Carabobo, a unos 200 km al oeste de Caracas, y obligó a la evacuación de numerosos edificios en la capital venezolana.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, afirmó en medios locales que casas y edificios colapsaron por el sismo, y agregó que «todos los organismos de seguridad y asistencia, protección civil, voluntarios, bomberos y policías están desplegados».

Cabello instó a todos los caraqueños a evacuar los edificios, para mantenerse a salvo en caso de réplicas.

La escala sismológica de Richter indica que los terremotos entre 7,0 y 7,9 ocurren unas 18 veces al año en algunas partes del mundo, y pueden causar serios daños en extensas zonas.

Los de magnitud 8,0 a 8,9 pueden causar graves daños en zonas de varios cientos de kilómetros; ocurren entre uno y tres al año.

Los de magnitud 9,0 a 9,9, considerados catastróficos, pueden ser devastadores en zonas de varios miles de kilómetros; suceden una o dos veces en 20 años.

Los de magnitud 10,0 o más, considerados apocalípticos, nunca se han registrado en la historia desde que se tienen registros históricos de los sismos.

Entre los quisqueyanos preocupados figuran Juan Carrasco, Ernesto Valentín, Francisco Pérez, Magdalena Ruiz, Altagracia Contrera, Hansel Rivera, Luisa de Sierra, Luis Mejía, Héctor Peña, Rodolfo Escolástico, y Wilfrido Mansueta.

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