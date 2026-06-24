CUED marca un hito al adjudicar 325.69 MW de nueva capacidad de energía renovable con un respaldo del 50% en baterías

Santo Domingo, República Dominicana. – El Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED) suscribió contratos de compra de energía eléctrica de fuentes renovables con respaldo de baterías para las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE).

El proceso marca un hito histórico para el sector energético dominicano, al adjudicar 325.69 MW de nueva capacidad renovable con un respaldo del 50% en baterías. Esta combinación fortalece la integración de energía limpia al sistema eléctrico nacional y mejora la capacidad de respuesta ante la variabilidad propia de las fuentes renovables.

Uno de los principales resultados de la licitación fue la obtención de precios altamente competitivos, que rondan entre los 0.1060 y 0.1090 dólares por kilovatio-hora (kWh). Estos precios son favorables tanto para las EDE como para las empresas adjudicatarias, al establecer condiciones previsibles para la compra de energía y contribuir a una planificación más eficiente del abastecimiento eléctrico.

La incorporación de contratos de largo plazo con precios competitivos y previsibles representa, además, una contribución a la sostenibilidad financiera de las EDE, al reducir la exposición a variaciones de costos asociadas a combustibles importados y a las fluctuaciones de los mercados internacionales de hidrocarburos.

El CUED resaltó que el proceso alcanzó el mayor nivel de participación registrado en una licitación de generación eléctrica en el país, con 32 empresas que tuvieron la oportunidad de presentar sus ofertas. Este resultado refleja confianza del mercado, apertura competitiva y transparencia en el desarrollo del proceso.

El éxito de la licitación no solo se mide por la cantidad de participantes, sino también por los precios obtenidos y por su impacto estructural en el sistema eléctrico. La adjudicación fortalece la diversificación de la matriz energética, mejora la competitividad del suministro y acompaña la transición hacia un modelo de generación más limpio y sostenible.

Los acuerdos fueron firmados por las empresas distribuidoras de electricidad Edesur, Edenorte y Edeeste con la empresa Parque Taíno, con una capacidad de 84.70 MW; Galileo Energía, adjudicada para el proyecto Parque Solar Batoncillo, con 44.20 MW; Mella Solar Power, con 99.00 MW; Empresa Generadora de Haina (EGE-Haina), con los proyectos Esperanza Eólico y Esperanza Solar, con 49.50 MW y 48.28 MW, respectivamente.

La capacidad total adjudicada de cada proyecto está dividida a razón de una proporción de un 35% para Edesur, 30% para Edenorte y 35% para Edeeste. A raíz del proceso de licitación fueron aprobadas por la Superintendencia de Electricidad (SIE) las suscripciones de los contratos de compra de energía eléctrica con los adjudicatarios finales de los proyectos.

Con la culminación del proceso de licitación y firma de los contratos de energía, se estima que la capacidad total adjudicada ingrese al sistema eléctrico a partir de junio del año 2028. Estas licitaciones se enmarcan en la visión del presidente Luis Abinader y las políticas del estado dominicano de impulsar una matriz energética cada vez más diversificada, competitiva y sostenible, reducir progresivamente la dependencia de combustibles importados, proteger el medio ambiente y facilitar la transición del transporte hacia vehículos eléctricos.

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