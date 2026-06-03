COOPNAMA distribuyó más de RD$1,500 millones en beneficios entre sus socios y afianza su liderazgo a 55 años transformando vidas

Santo Domingo, República Dominicana. – La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA) celebró un encuentro corporativo con líderes de opinión, representantes de medios de comunicación, autoridades, dirigentes cooperativistas e invitados especiales, donde presentó los principales logros alcanzados durante el período 2021-2026 y conmemoró oficialmente sus 55 años de historia bajo el lema “COOPNAMA: 55 transformando vidas”.

Durante la actividad, celebrada en la sede central de la institución, el presidente del Consejo de Administración, profesor Santiago Portes, destacó que la cooperativa alcanzó en 2025 uno de los resultados financieros y sociales más importantes de toda su trayectoria, al distribuir entre sus asociados excedentes por un monto total de RD$6,240,729,268, reafirmando así el compromiso de la entidad con el bienestar económico de sus más de 207 mil socios a nivel nacional.

Del total distribuido, RD$1,528,978,670.66 fueron acreditados directamente en las cuentas de aportaciones de los asociados, fortaleciendo su patrimonio individual y consolidando el modelo cooperativo como una herramienta efectiva de inclusión financiera, generación de riqueza colectiva y movilidad social.

Portes afirmó que estas cifras reflejan no solo la fortaleza financiera de COOPNAMA, sino también la confianza que durante más de cinco décadas ha depositado el magisterio nacional en una institución que nació con apenas 1,200 socios y que hoy administra activos superiores a RD$110,590 millones.

“El crecimiento económico de COOPNAMA tiene rostro humano. Detrás de cada cifra existen familias beneficiadas, oportunidades creadas, sueños cumplidos y comunidades fortalecidas. Nuestro verdadero patrimonio no se mide únicamente en activos o balances financieros, sino en el impacto positivo que generamos en la vida de las personas”, expresó.

Durante su intervención, el presidente de la cooperativa resaltó que los activos institucionales crecieron un 88.91 % durante los últimos cinco años, pasando de RD$58,540 millones en 2021 a RD$110,590 millones en 2025. Asimismo, el patrimonio institucional aumentó un 73.6 %, alcanzando los RD$72,400 millones, mientras que la cartera de créditos superó los RD$103,930 millones.

Uno de los pilares destacados durante su discurso fue el Programa Nacional de Becas, a través del cual más de 4,836 hijos e hijas de asociados han recibido becas universitarias, ampliando significativamente sus oportunidades de desarrollo profesional. La institución anunció además la expansión internacional de este programa mediante alianzas con universidades extranjeras, fortaleciendo la formación académica de las nuevas generaciones en un entorno cada vez más globalizado.

La actividad incluyó la presentación del audiovisual institucional “55 años transformando vidas”, así como el lanzamiento oficial de la nueva campaña publicitaria conmemorativa de la cooperativa y una intervención especial de los personajes educativos Coopnamina y Coopnamin, orientada a promover la cultura del ahorro, la solidaridad y los valores cooperativos.

Portes destacó además los avances alcanzados en materia de innovación tecnológica, transformación digital, fortalecimiento institucional, capacitación de dirigentes y colaboradores, transparencia administrativa y modernización de servicios, aspectos que han permitido posicionar a COOPNAMA como una referencia nacional e internacional dentro del movimiento cooperativo.

Al concluir su discurso, llamó a los socios y dirigentes a continuar construyendo el futuro de la institución con visión de largo plazo, fortaleciendo la educación, la gobernanza, la innovación y el compromiso social que han caracterizado a la cooperativa desde su fundación en 1971.

“Hoy celebramos el pasado, fortalecemos el presente y asumimos el compromiso de construir el futuro. COOPNAMA es mucho más que una institución financiera; es solidaridad convertida en oportunidades, educación convertida en futuro y cooperación convertida en desarrollo”, manifestó.

Con esta celebración, COOPNAMA reafirma su posición como el principal referente del cooperativismo educativo dominicano y una de las organizaciones de mayor impacto social, económico y humano del país, contribuyendo de manera permanente a la mejora de la calidad de vida de miles de familias dominicanas y al fortalecimiento de una economía más inclusiva, solidaria y sostenible.