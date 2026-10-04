Conexión RSE amplía el plazo para publicación y postulación en concurso sobre voluntariado corporativo
La empresa de comunicación digital extendió el plazo de publicación y postulación hasta el 31 de octubre de 2026
Santo Domingo.- La empresa de comunicación digital Conexión RSE anunció la ampliación de los plazos para publicación y postulación en el Concurso de Comunicación sobre Voluntariado Corporativo hasta el sábado 31 de octubre de 2026.
El concurso está dirigido a periodistas y comunicadores de medios impresos, televisivos y digitales que hayan publicado contenidos sobre voluntariado corporativo.
El gerente General de Conexión RSE, Tony Arias Gil, señaló que esta iniciativa busca reconocer y promover la labor de periodistas y comunicadores que visibilizan el impacto del voluntariado empresarial en República Dominicana y sus aportes con el desarrollo sostenible.
Las categorías para premiar serán reportaje escrito, ya sea en periódico, semanario o revista impresa; reportaje televisivo y contenido en entorno digital en Instagram, Facebook o YouTube (capítulo de podcast, entrevistas testimonial en Instagram o Facebook). Los galardonados recibirán un premio metálico de RD$ 75,000.00 y una placa de reconocimiento por el trabajo de investigación.
La convocatoria se realiza en el marco del Año Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo y tiene el apoyo de la Universidad Iberoamericana (UNIBE), Alianza ONG, Servicio de Voluntariado Ignaciano de la República Dominicana (SERVIR-D), NESCOM y el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro (CASFL). Además, cuenta con el patrocinio del Banco Popular, la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP), el Grupo Ramos, la Asociación Cibao y EgeHaina.
El jurado está compuesto por Nestor Estevez de NESCOM; Jared Ortiz de Alianza ONG; Isabel Fiallo de SERVIR-D; Leonardo Muñóz del CASFL; Rafael Álvarez, profesor de UNIBE, así como la experta en voluntariado de Uruguay, Stefania Yapor.
El formulario de inscripción estará disponible en el portal web www.conexionrse.com