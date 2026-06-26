Atribuye triunfo de demócratas socialistas en primarias de NY a diversos factores

NUEVA YORK.- Las victorias en las primarias demócratas en esta ciudad de Darializa Ávila Chevalier (D-13), Brad Lander (D-10) y Claire Valdez (D-7) trascienden el marco geopolítico de Nueva York y se convierten en un triunfo nacional de una corriente ideológica que desafía un modelo de gestión partidaria reducido a la mera defensa formal de la democracia y a la administración de conflictos, sin una vocación real para enfrentar y derrotar sus causas.

Este criterio es del coordinador general de la organización “Resistencia y Solidaridad” (ReSo), que aglutina diversas agrupaciones en el Alto Manhattan, dirigida por el activista político y dirigente comunitario Luis Mayobanex Rodríguez.

Estos resultados reflejan, de manera parcial, una voluntad creciente en nuevas franjas ciudadanas de defender y dar contenido social y rostro humano a una democracia que, por la inconsistencia de sus gestores, ha dado paso al fortalecimiento de grupos de extrema derecha con tintes fascistas.

Mayobanex Rodríguez sostiene que el voto que se abre paso actualmente, expresado en estas primarias, combinado con un ejercicio político de una nueva generación que no oculta su adscripción ideológica, ha impactado a cientos de miles de ciudadanos que solían votar por los líderes de siempre, aun cuando su realidad social estaba marcada por la ruina de sus vecindarios y la pobreza.

Como muestra, la comunidad dominicana, una de las más afectadas por las tasas de pobreza más altas y una de las que con más fuerza ha experimentado el desplazamiento, producto, entre otros factores, del elevado costo de la renta en la vivienda.

En este contexto, ubico la derrota de Adriano Espaillat en su intento de reelección por quinta vez a la Cámara de Representantes. Una derrota, además, que cierra un ciclo político que figuras como el exconcejal Guillermo Linares y Espaillat iniciaron casi cuatro décadas atrás, cuando el primero fue elegido concejal en 1991 y el segundo asambleísta estatal en 1996.

En este nuevo ciclo, debemos trabajar para que cuente con un liderazgo de mayor compromiso social y que encuentre en la ciudadanía una fuente de consulta permanente para su gestión, no solo una cantera de votos, subrayó Mayobanex Rodríguez.

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