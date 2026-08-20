AIRD destaca rol estratégico de Aduanas para fortalecer competitividad y desarrollo productivo

Santo Domingo. – La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) afirmó que una aduana moderna y eficiente constituye parte fundamental de la infraestructura competitiva del país y destacó la importancia de fortalecer la cooperación público-privada para facilitar el comercio y contribuir al desarrollo productivo.

El presidente de la AIRD, Julio Virgilio Brache, se expresó en esos términos durante la apertura del Encuentro Industrial “Aduanas como aliada estratégica del desarrollo productivo”, que contó con la participación del director general de Aduanas, Nelson Arroyo.

Brache señaló que Aduanas no es solo una institución recaudadora y de control, pues su eficiencia incide directamente en las cadenas de abastecimiento, las exportaciones y la capacidad de las empresas para producir, invertir y generar empleos. “Una aduana moderna es parte de la infraestructura competitiva de un país”, afirmó.

El dirigente empresarial reconoció los avances alcanzados en modernización, digitalización y facilitación del comercio, así como mecanismos como el Operador Económico Autorizado (OEA). También valoró el papel de Aduanas en la lucha contra el contrabando y el comercio ilícito y la coordinación desarrollada con el MICM, la DGII, el Ministerio Público y otras instituciones. “Los avances logrados mediante la cooperación público-privada demuestran que cuando trabajamos juntos podemos enfrentar problemas que durante años parecieron difíciles de superar”, expresó.

Por su parte, Nelson Arroyo, indicó que, en materia de control, en los primeros siete meses de este año se han emitido, a través de su sistema de riesgo, unas 14,774 alertas en zona primaria, lo que ha generado un incremento en las recaudaciones superior a los 2,630 millones de pesos.

Asimismo, se refirió a que uno de los proyectos más importantes de la agenda de transformación digital es Aduana Virtual, una reestructuración integral de nuestros canales y plataformas digitales que permitirá ofrecer una experiencia más simple, integrada y eficiente, concentrando en una plataforma única los servicios, trámites y transacciones de los operadores.

“Uno de los hitos de esta gestión ha sido la implementación del sistema de pagos mediante tarjetas de crédito y débito, tanto de forma presencial como a través de los canales digitales. Desde su puesta en operación, esta modalidad ha permitido recaudar más de RD$1,100 millones, a través de más de 8,000 transacciones, facilitando el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y aportando mayor flexibilidad financiera a las micro, pequeñas y medianas empresas”, indicó Arroyo.

“De igual manera, integraremos inteligencia artificial a nuestro Motor de Riesgo para llevarlo al siguiente nivel, permitiendo una visión holística y predictiva de las operaciones, mejorar el perfilamiento de cargas y pasar de una gestión de riesgo lineal a una gestión anticipativa y estratégica”, concluyó Arroyo.

Controlar mejor para facilitar más

Entre los desafíos pendientes, Brache planteó continuar avanzando en el equilibrio entre control y facilitación bajo el principio de “controlar mejor para poder facilitar más”. Indicó que esto supone modernizar puertos y pasos fronterizos y aprovechar la trazabilidad, la tecnología, la inteligencia de datos y la gestión de riesgos para concentrar los controles donde sean necesarios y agilizar las operaciones de quienes cumplen.

Panel

Al final de la conferencia, fue celebrado un panel moderado por el vicepresidente ejecutivo de la AIRD, Mario Pujols, en el cual el director general de Aduanas abordó diversos temas de interés para el sector industrial.

Arroyo habló de las medidas para reducir los costos y tiempos de despacho de mercancías, los próximos pasos de la transformación digital de Aduanas y la evolución del sistema de gestión de riesgos para facilitar las operaciones de las empresas cumplidoras. También se refirió al equilibrio entre la facilitación del comercio legítimo y el combate al contrabando, la subvaluación y otras prácticas de competencia desleal.

El intercambio incluyó, además, los desafíos para aprovechar mejor los acuerdos comerciales, el control de mercancías declaradas en tránsito hacia Haití, el desarrollo de los centros logísticos y las transformaciones que deberá impulsar la DGA en los próximos años para contribuir a que la República Dominicana sea más competitiva para producir y exportar

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