Banreservas consolida su liderazgo con calificación “AAA” de Feller Rate

Santo Domingo.- El Banco de Reservas consolidó su posición como una de las instituciones de mayor fortaleza del sistema financiero dominicano, respaldado por la máxima calificación “AAA”, con perspectiva estable, de la firma internacional Feller Rate.

La evaluación destaca los niveles de solvencia, la capacidad de generación de resultados, el respaldo patrimonial, la liquidez y el sólido perfil de riesgos que exhibe Banreservas, indicadores que reflejan el desempeño financiero de la institución y su capacidad para responder a las exigencias del mercado.

Feller Rate también otorgó a Banreservas la calificación correspondiente como emisor en moneda local a largo plazo y la categoría Cat-1+ para sus emisiones de corto plazo.

Asimismo, los bonos subordinados correspondientes al programa en moneda local a largo plazo cuentan con la calificación AA+, con perspectiva estable, respaldada por la calidad de los activos y la fortaleza patrimonial de la entidad.

El doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, destacó que estos resultados constituyen una señal de confianza en la solidez financiera de la institución y en las acciones desarrolladas para fortalecer su posición dentro del sistema bancario nacional.

“Cuando el banco más grande de un país presenta excelentes calificaciones, es una muestra inequívoca de la fortaleza del sistema financiero, respaldado por una óptima gestión de los controles operativos y una correcta administración del riesgo”, expresó Aguilera.

La evaluación de Feller Rate resalta, además, la robusta rentabilidad de Banreservas, sustentada en una adecuada diversificación de sus negocios, aspecto que representa una ventaja en términos de costo de fondos y capacidad de generación.

La firma calificadora también destaca la sólida estructura de capital de la entidad, que le permite continuar respaldando la expansión de su cartera de crédito, cumplir holgadamente con los requerimientos regulatorios y mantener capacidad de respuesta frente a los desafíos del mercado financiero.

Entre los elementos valorados por Feller Rate se encuentran la gestión integral de riesgos de Banreservas y la diversificación de su cartera de préstamos entre los distintos sectores de la economía nacional, factores que contribuyen a reducir la exposición y fortalecer la estabilidad de la institución.

La evaluación pone de relieve la capacidad de Banreservas para mantener elevados estándares financieros, preservar su solidez patrimonial y continuar fortaleciendo su liderazgo dentro del sistema financiero dominicano.

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