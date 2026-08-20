Suman 319 los fallecidos tras sismo en Colombia

Bogotá, 20 ago (Prensa Latina) A 319 ascendió el número de fallecidos en Colombia tras el sismo de 7,4 grados que sacudió al país el pasado lunes 10 de agosto, informó hoy la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

De acuerdo con la fuente, los heridos suman cuatro mil 506, los desaparecidos 260 y los rescatados 364.

Hasta el momento 153 mil 336 familias resultaron afectadas para un total de 282 mil 709 personas.

También se contabilizan 163 mil 492 viviendas averiadas, 31 mil 461 destruidas y 302 edificios colapsados.

La Ungrd divulgó que hay reportes de 348 entidades de salud, tres mil 483 instituciones educativas y cuatro mil 996 centros comunitarios con daños, así como 449 vías, 112 acueductos, 68 puentes vehiculares, 14 peatonales y cinco aeropuertos.

Durante la víspera el presidente, Abelardo de la Espriella, decretó la Emergencia Económica porque la atención a la emergencia «exige recursos inmediatos y una respuesta contundente y excepcional del Estado».

Con la declaratoria, el mandatario podrá emitir a decretos con fuerza de ley sin necesidad de contar con la aprobación del Congreso.

Planteó que su gobierno está «decidido a priorizar el gasto público», para lo cual, según manifestó, se reducirán «gastos asociados a programas de la administración anterior que no sean prioritarios frente a las necesidades actuales» y al mismo tiempo se «buscarán fuentes complementarias de financiación».

La oposición, por su parte, también hace propuestas que considera pertinentes ante la tragedia.

El senador Iván Cepeda pidió que se derogue la prima de 18 millones de pesos (unos seis mil dólares al cambio actual) que se les confiere a los congresistas y destinar esos recursos a la atención del desastre.

El expresidente Gustavo Petro (2022-2026) pidió que se retome el proyecto de reforma tributaria presentado por su administración con el cual se recaudarían 20 billones de pesos (seis mil 500 millones de dólares).

«¿Quiénes pagan? Los más ricos de Colombia», manifestó.

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