Banco ADOPEM reconoce la excelencia de sus colaboradores con más de un millón de pesos en premios

Bonao, República Dominicana. – Banco Adopem, entidad de la Fundación Microfinanzas FMBBVA, celebró la premiación de sus empleados destacados del primer período del 2026, en un evento que reunió a 1,400 colaboradores de todo el país en Rancho Guacamayo, Bonao, para reconocer el compromiso, la excelencia y los resultados alcanzados por quienes impulsan el crecimiento y la misión de la institución.

Durante la actividad fueron reconocidos cerca de 100 colaboradores durante el primer semestre del año, distribuidos en 29 categorías, quienes se destacaron por su desempeño, liderazgo y contribución al cumplimiento de los objetivos institucionales durante los primeros seis meses del año.

Como parte de la premiación, Banco Adopem entregó más de RD$1 millón de pesos en premios, reafirmando su compromiso de reconocer el esfuerzo, la dedicación y la excelencia de sus equipos de trabajo.

La presidenta ejecutiva, Mercedes Canalda de Beras-Goico, destacó que el éxito de la institución es posible gracias al compromiso de sus colaboradores.

“En Banco Adopem creemos que nuestro mayor activo es nuestra gente. Cada reconocimiento representa el compromiso, la dedicación y la pasión con la que nuestros colaboradores sirven a nuestros clientes y contribuyen a transformar vidas. Celebrar sus logros es también celebrar el impacto que juntos generamos en miles de familias y emprendedores dominicanos”, expresó.

La jornada estuvo marcada por un ambiente de integración, compañerismo y celebración, fortaleciendo la cultura organizacional y el sentido de pertenencia que caracteriza a la institución. El encuentro concluyó con la presentación artística del merenguero El Blachy, quien puso el toque musical a una actividad dedicada a reconocer el talento y la entrega de los colaboradores.

Con esta premiación, reafirma su compromiso de promover una cultura basada en el reconocimiento al mérito, el desarrollo del talento y el trabajo en equipo, pilares fundamentales para continuar impulsando la inclusión financiera y el desarrollo sostenible de miles de emprendedores y familias dominicanas.

Sobre Banco Adopem

Banco ADOPEM, constituido en 2004, surge de la transformación de Adopem ONG , organización sin fines de lucro fundada en 1982 con el propósito de promover la inclusión financiera y el desarrollo de los sectores más vulnerables de la República Dominicana. Desde entonces, ambas instituciones han trabajado de manera complementaria para ampliar el acceso a servicios financieros, capacitación y acompañamiento a miles de emprendedores dominicanos.

Desde 2012, Banco ADOPEM forma parte del grupo de entidades de la Fundación Microfinanzas BBVA, una alianza que ha fortalecido su capacidad para ampliar el acceso a productos y servicios financieros, incorporando mejores prácticas, innovación y tecnología al servicio de las personas emprendedoras.

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