Ministerio de Justicia y CONEP fortalecen diálogo para impulsar participación del sector privado en Derechos Humanos

Santo Domingo, República Dominicana. — El Ministerio de Justicia sostuvo un encuentro con representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), con el propósito de fortalecer los espacios de diálogo y colaboración con el sector empresarial en materia de Derechos Humanos.

El encuentro, realizado en la sede de la entidad empresarial, estuvo encabezado por el ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero; el presidente del CONEP, Celso Juan Marranzini; y el vicepresidente ejecutivo de la organización, César Dargam.

Durante la reunión se conversó sobre los avances en la puesta en marcha del Sistema Nacional de Derechos Humanos y la importancia de incorporar al sector privado de manera activa en los espacios de participación previstos en este mecanismo. Los presentes destacaron la necesidad de promover un diálogo cercano que permita abordar los Derechos Humanos desde una perspectiva práctica, vinculada a la realidad y a los desafíos de las empresas.

Asimismo, se planteó continuar fortaleciendo la colaboración entre ambas instituciones mediante espacios de socialización y consulta que permitan recoger los aportes del sector privado al proceso de construcción del reglamento del Sistema Nacional de Derechos Humanos.

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