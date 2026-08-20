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Bancarias

Banco Santa Cruz celebrará primera feria hipotecaria “Tu Hogar Santa Cruz”

Los asistentes podrán acceder a promociones exclusivas de las constructoras e inmobiliarias participantes, que incluirán descuentos, facilidades de separación, incentivos comerciales y otros beneficios 

PRIMICIAS DIGITAL20 de agosto de 2026
1 1 minuto de lectura

Santo Domingo, República Dominicana.- Con el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda y acompañar a más familias dominicanas en una de sus decisiones financieras más importantes, Banco Santa Cruz celebrará la feria hipotecaria “Tu Hogar Santa Cruz”, del 28 al 30 de agosto, en el Atrio Central de Ágora Mall.

La feria reunirá una amplia oferta de proyectos residenciales y turísticos de reconocidas constructoras e inmobiliarias del país, con alternativas en Santo Domingo, Santiago, Punta Cana, Puerto Plata, La Romana, San Francisco de Macorís, entre otras localidades.

Los visitantes podrán conocer proyectos en plano, en construcción y listos para entrega inmediata, incluyendo opciones que califican para el Bono Primera Vivienda.

Durante la jornada, los interesados accederán a condiciones preferenciales de financiamiento en pesos y dólares, con plazos de fijación de tasa de hasta 10 años y financiamientos de hasta 25 años.

Además de las condiciones financieras preferenciales, los asistentes podrán acceder a promociones exclusivas de las constructoras e inmobiliarias participantes, entre ellos, LVP, GHR y Mr. Home, quienes incluirán descuentos, facilidades de separación, incentivos comerciales y otros beneficios disponibles durante la feria.

Asimismo, especialistas de Contigo Corredores de Seguros ofrecerán orientación sobre las alternativas de protección para la vivienda y el patrimonio de los compradores.

La feria estará abierta a todos los dominicanos incluyendo los residentes en el exterior, quienes podrán iniciar su proceso de precalificación de manera digital a través de bsc.com.do y recibir acompañamiento especializado.

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