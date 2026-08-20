Ministro dominicano de Energía asume distribuidoras de electricidad

Santo Domingo, 20 ago (Prensa Latina) El ministro dominicano de Energía y Minas, Joel Santos, asumió hoy la presidencia del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad con el fin de fortalecer la conducción estratégica del sector.

Santos anunció una gestión basada en resultados medibles en las empresas distribuidoras de electricidad Edenorte, Edesur y EdeEste, con énfasis en indicadores de desempeño, seguimiento a proyectos prioritarios y una mayor coordinación entre sus administraciones y consejos directivos.

El funcionario señaló que la meta es avanzar hacia empresas con redes más robustas, mayor control de la energía servida y mejores indicadores de atención al cliente.

La nueva responsabilidad de Santos también busca reforzar la coordinación entre los segmentos de generación, transmisión y distribución, de manera que los componentes del sistema eléctrico respondan a una planificación estratégica común.

Santos sustituyó en la presidencia del organismo a Celso Marranzini, quien le deseó éxitos en sus nuevas funciones.

En la reunión de traspaso participaron José Luis Actis, de Edesur; Emilio Contreras, de EdeEste, y Gustavo Martínez, de Edenorte, gerentes generales de las tres distribuidoras.

rc/mpv

Visited 1 times, 1 visit(s) today