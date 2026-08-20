MINERD y UNICEF impulsan plataforma digital para fortalecer la gestión del riesgo en más de 7,000 escuelas

Santo Domingo, República Dominicana. El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), con el apoyo técnico de UNICEF y el financiamiento de la Unión Europea a través de su Oficina de Asistencia Humanitaria (ECHO), avanza en la implementación de Analiza Riesgos – Reporta Daños, una innovadora plataforma digital diseñada para fortalecer la prevención, preparación y respuesta del sistema educativo ante emergencias y desastres.

La herramienta permitirá evaluar el nivel de riesgo de los centros educativos y reportar, en tiempo real y de forma georreferenciada, los daños ocasionados por fenómenos como huracanes, inundaciones y terremotos. Con esta información, el MINERD podrá identificar las escuelas más vulnerables, priorizar intervenciones y movilizar recursos de manera más eficiente para restablecer rápidamente los servicios educativos.

Cada año, eventos hidrometeorológicos y otros fenómenos naturales afectan la seguridad y el aprendizaje de miles de estudiantes en el país. En un sistema educativo público que atiende a más de 2 millones de niños, niñas y adolescentes, contar con herramientas que permitan anticipar riesgos y responder con rapidez resulta esencial para garantizar la continuidad del derecho a la educación.

La plataforma fue desarrollada por el Departamento de Gestión Ambiental y de Riesgos, adscrito al Viceministerio de Planificación y Desarrollo Educativo del MINERD, con asistencia técnica de UNICEF. Durante su fase piloto fue implementada en cerca de 40 centros educativos de las regionales de Montecristi y Mao. En su despliegue nacional, se prevé que más de 7,000 escuelas públicas se integren al sistema.

Como parte de esta etapa, también se realizaron talleres para fortalecer las capacidades de más de 90 técnicos nacionales, regionales y distritales en gestión del riesgo y uso de la plataforma.

«Cada escuela preparada significa más niñas y niños protegidos. Fortalecer la capacidad del sistema educativo para anticipar riesgos y responder oportunamente contribuye a garantizar una educación segura, incluso en los momentos más difíciles», destacó Tulio Mateo, oficial de Emergencias de UNICEF en República Dominicana.

De su lado, Lidia Alexandra Oviedo, directora del Departamento de Gestión Ambiental y de Riesgos del MINERD, señaló que «la plataforma estandariza y agiliza la recopilación de información, fortalece la gestión del riesgo a nivel escolar y contribuye a un sistema educativo más resiliente».

La implementación de Analiza Riesgos – Reporta Daños forma parte de los esfuerzos para fortalecer la preparación y la capacidad de respuesta del sistema educativo dominicano ante emergencias, promoviendo acciones que permitan reducir riesgos, proteger a las comunidades educativas y garantizar la continuidad de los servicios educativos.

Esta iniciativa reafirma el compromiso del MINERD, UNICEF y la Unión Europea de fortalecer la resiliencia del sistema educativo dominicano y proteger el derecho a la educación de la niñez frente a desastres y otras emergencias.

En el marco de esta cooperación regional, en agosto de 2026 la Unión Europea anunció una importante contribución a UNICEF para fortalecer la preparación y respuesta ante emergencias en América Latina y el Caribe, con acciones relacionadas con la preparación ante desastres, la educación en emergencias y la protección de la niñez. República Dominicana se encuentra entre los países beneficiarios de estos fondos.

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