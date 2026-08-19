Banco Lafise e Imca acuerdan impulsar sector productivo con préstamos para maquinarias

Con el firme propósito de dinamizar los sectores de construcción, agricultura e industria, Banco Lafise y la empresa Imca acordaron facilitar la compra de maquinarias, mediante préstamos en la Feria de Equipos Pesados, del 15 al 30 de este mes, con tasas de interés desde 12 % anual, fijas hasta por 12 meses.

La entidad bancaria indicó que esta sinergia busca ofrecer a las compañías locales una solución integral que combina tecnología de clase mundial con facilidades financieras únicas.

Informó que los asistentes podrán acceder en un solo lugar a las marcas de mayor prestigio global representadas por Imca, como CAT®, SEM™, Jhon Deere y Kalmar. Para facilitar la adquisición, Lafise ofrece beneficios especiales mediante su producto Leasing, que permite a los empresarios potenciar sus proyectos con condiciones únicas en el mercado.

El acuerdo fue firmado por Juan Vicente Dipino, vicepresidente de Banca Corporativa y Empresas de Lafise, y Sergio Soto Puttermann, de Operaciones de Imca, quienes compartieron las proyecciones y beneficios de esta unión.

“Nuestra misión es ser el motor financiero que las empresas necesitan para crecer. A través de Leasing Lafise y nuestra alianza con Imca, decimos a los empresarios: ‘Lo hago con Lafise’. Hemos estructurado condiciones ágiles, con tasas fijas que brindan certidumbre financiera, para que puedan renovar sus equipos sin descapitalizarse”, destacó Vicente.

En tanto, Soto resaltó la importancia del respaldo operativo. “Para garantizar la productividad continua de nuestros clientes, no basta con tener el mejor equipo, necesitan el mejor respaldo para adquirirlo. Contar con marcas líderes como CAT o John Deere, sumado al músculo financiero de Lafise, crea la fórmula perfecta para el éxito de cualquier proyecto de infraestructura, logística o agricultura en el país”.

Para más información, los clientes pueden dirigirse al correo electrónico oficial de la campaña: leasingrd@lafise.com.

Sobre Banco Lafise

Banco Lafise es una entidad financiera de alcance regional, reconocida por su solidez y su enfoque en el acompañamiento estratégico al sector corporativo y empresarial.

Mediante un portafolio robusto de productos innovadores, como Leasing Lafise, impulsa el desarrollo económico, ofrece soluciones a la medida, agilidad en sus procesos y un servicio de excelencia bajo la premisa de ser el socio financiero ideal para el crecimiento de los negocios.

Sobre Imca

Imca es la empresa líder en la distribución, comercialización y soporte de maquinaria pesada, equipos agrícolas y soluciones industriales.

Con décadas de experiencia, representa de forma exclusiva a marcas de prestigio mundial (CAT, John Deere, SEM, Kalmar, entre otras), garantiza a sus clientes no solo equipos de la más alta tecnología y durabilidad, sino un servicio posventa, repuestos y mantenimiento que aseguran el máximo rendimiento de sus inversiones.

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