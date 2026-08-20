- Publicidad -
BancariasHaitíInternacionales

Nombran a nueva directiva del Banco de la República de Haití

PRIMICIAS DIGITAL20 de agosto de 2026
1 1 minuto de lectura

Puerto Príncipe, 20 ago (Prensa Latina) El Primer Ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, aprobó la nueva junta directiva del Banco de la República (BRH), liderada por Ronald Gabriel como gobernador, publicó hoy un diario local.
La decisión oficial, que comprende como demás miembros de esa instancia a Guerly Leriche, Florient Jean Mari, MichÃ¿le Delerme y Edwidge Jean, ocurre en medio de fuertes desafíos económicos y de seguridad, añadió el periódico Gazzette Haití.
El Primer Ministro destacó la importancia de la estabilidad financiera en el proceso de recuperación económica del país, al intervenir en la ceremonia de presentación de la nueva junta, ante funcionarios de esa institución y actores del sector económico.
También elogió los avances durante los últimos meses en materia de inflación y de tipo de cambio, y subrayó la necesidad de continuar «los esfuerzos para fortalecer la resiliencia de la economía haitiana».
Por su parte, el gobernador del BRH Ronald Gabriel explicó entre las principales tareas inmediatas de la entidad la modernización de la política monetaria, el fortalecimiento de la credibilidad y el desarrollo de sus capacidades para un mercado financiero más sólido.

Visited 1 times, 1 visit(s) today
- Publicidad -
PRIMICIAS DIGITAL20 de agosto de 2026
1 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Cuba recibe a diplomáticos expulsados de Dominicana

20 de agosto de 2026

Banco Santa Cruz celebrará primera feria hipotecaria “Tu Hogar Santa Cruz”

20 de agosto de 2026

Banco ADOPEM reconoce la excelencia de sus colaboradores con más de un millón de pesos en premios

20 de agosto de 2026

Banreservas consolida su liderazgo con calificación “AAA” de Feller Rate

20 de agosto de 2026

Deja una respuesta

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!