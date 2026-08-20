Alarma en Cancino Adentro por ola de atracos y débil patrullaje policial

Santo Domingo Este.- Un creciente clima de inseguridad mantiene en estado de alarma a los residentes del sector Cancino Adentro, quienes denuncian un aumento significativo de robos y atracos, acompañado de un patrullaje policial insuficiente.

Comunitarios aseguran que el temor se ha apoderado de la zona, al punto de limitar sus actividades cotidianas. Salir a trabajar, llevar a los hijos a la escuela o realizar diligencias básicas se ha convertido en un riesgo constante, debido a la frecuencia con la que, según afirman, operan los delincuentes a cualquier hora del día.

Los residentes también cuestionan la capacidad operativa del destacamento policial del sector, señalando que carece de los recursos necesarios para enfrentar la delincuencia. La falta de vehículos, explican, reduce considerablemente la efectividad del patrullaje y la rapidez de respuesta ante emergencias.

Julio Terrero, uno de los afectados, relató que en los últimos días se han registrado múltiples atracos, incluyendo el asalto a un minimarket en la calle Duarte del sector, donde los propietarios fueron despojados de todo el dinero por individuos armados.

“Aquí el destacamento solo cuenta con un motor que para encenderlo hay que empujarlo y no cuenta con la capacidad para desarrollar un eficiente patrullaje y prestar servicios a las emergencias que presenten en el sector, asimismo la camioneta lleva más de dos meses dañada, por lo que vemos necesario que asignen nuevos vehículos” citó Terrero.

“Estamos que para salir tenemos que hacerlo con piedras en las manos; aquí quienes van al médico tienen que esconder el dinero como puedan, porque están atracando sin control. El destacamento que tenemos en Cancino Adentro apenas cuenta con un motor, y en malas condiciones”, expresó un residente.

Ante esta situación, los comunitarios hacen un llamado urgente a las autoridades para reforzar la seguridad en la zona, aumentar el patrullaje y dotar al destacamento de los equipos necesarios que permitan garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.

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