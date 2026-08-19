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Economia

Exportaciones dominicanas crecen 12,5 por ciento hasta julio

PRIMICIAS DIGITAL19 de agosto de 2026
2 1 minuto de lectura
Santo Domingo, 19 ago (Prensa Latina) Las exportaciones dominicanas alcanzaron nueve mil 277 millones de dólares entre enero y julio de 2026, para un crecimiento interanual de 12,5 por ciento, informó hoy el Centro de Exportación e Inversión (ProDominicana).
El resultado constituye el mayor valor registrado para los primeros siete meses de un año, de acuerdo con la entidad.

Las ventas de dispositivos médicos superaron los mil 435 millones de dólares en el período, equivalentes a cerca del 15,5 por ciento del total. Al excluir la comercialización de oro en bruto, el resto de la oferta exportable creció 5,1 por ciento.

Solo en julio, las exportaciones sumaron mil 398,8 millones de dólares, el mayor valor registrado para ese mes, con un incremento interanual de 2,2 por ciento.

El director ejecutivo de ProDominicana, Vladimir Pimentel, atribuyó el comportamiento a la fortaleza de la oferta exportable y a la capacidad de las empresas y sectores productivos para ampliar su presencia en los mercados internacionales.

Entre los productos que más contribuyeron al crecimiento durante los primeros siete meses figuran el oro en bruto, con 667,7 millones de dólares adicionales; el tabaco, con 105,4 millones, y los artículos y aparatos de ortopedia, con 85,9 millones adicionales.

Por régimen de exportación, las zonas francas registraron ventas por cinco mil 253,1 millones de dólares, un alza interanual de 3,9 por ciento y una participación de 56,6 por ciento del total. El régimen nacional alcanzó tres mil 838,6 millones, con un crecimiento de 27,9 por ciento.

En los primeros siete meses del año, tres mil 408 empresas exportadoras colocaron productos dominicanos en 162 mercados internacionales.

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