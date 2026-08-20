Opositor PLD denuncia carencias en las escuelas dominicanas

Santo Domingo, 20 ago (Prensa Latina) La vocera del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Ydenia Doñé, denunció hoy las precariedades que, a su juicio, persisten en el sistema educativo a pocos días del inicio del año escolar 2026-2027.

La legisladora afirmó que el cambio de funcionarios en las instituciones del Estado no oculta las dificultades que enfrentan las familias, entre ellas el costo de la canasta familiar, que se situó por encima de los 50 mil pesos mensuales (unos 855 dólares), y los elevados precios de los útiles escolares.

Doñé, quien ejerció durante 30 años como maestra, aseguró que no había visto un inicio de año escolar con tantas carencias como el previsto para el próximo 24 de agosto.

La vocera del partido opositor señaló un déficit de más de 20 mil aulas a nivel nacional y afirmó que miles de niños permanecen sin cupos en los centros educativos.

También denunció la existencia de escuelas cuya construcción permanece paralizada durante años y cuestionó que algunos planteles sean inaugurados sin contar, según dijo, con servicios básicos como agua potable y electricidad.

Las críticas del PLD se producen cuando el Gobierno sostiene que el sistema educativo está preparado para recibir a los estudiantes el próximo lunes y ha informado sobre la incorporación de nuevas aulas y trabajos de mantenimiento en los planteles.

A estas denuncias se suma la posición de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), cuyo presidente, Eduardo Hidalgo, ha advertido sobre un déficit de entre siete mil y ocho mil aulas y problemas de infraestructura en distintos centros educativos.

La ADP también ha señalado que alrededor de 450 mil estudiantes podrían enfrentar dificultades para obtener cupo debido a la insuficiencia de planteles, mientras el gremio cuestiona el ritmo de construcción de nuevas aulas.

El año escolar 2026-2027 está previsto para comenzar el 24 de agosto.

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