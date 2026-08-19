Inversión pública alcanza RD$60,644.1 millones durante el primer semestre de 2026

Santo Domingo, R.D. – El Ministerio de Hacienda y Economía (MHE), rector del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, informó que los proyectos de inversión pública (PIP) alcanzaron los RD$60,644.1 millones durante el primer semestre de este 2026, representando el nivel más alto registrado para ese periodo en los últimos siete años.

El monto es producto de la suma de RD$51,358.2 millones ejecutados mediante los mecanismos de financiamiento tradicional con los RD$9,285.9 millones canalizados a través de fideicomisos públicos.

En ese sentido, la institución explicó que este dinamismo constituye una muestra clara de una política pública orientada a responder a las necesidades de la población al tiempo que impacta en el crecimiento económico.

De acuerdo con el informe Ejecución de Proyectos de Inversión Pública enero – junio 2026, el resultado supera en 47 % el promedio histórico de ejecución correspondiente a los primeros semestres desde 2019 hasta la fecha.

Detalles de ejecución

Durante el primer trimestre de este año se desembolsaron RD$19,711.4 millones, mientras que en el segundo trimestre se ejecutaron RD$31,646.9 millones, acumulando los RD$51,358.2 millones en el referido período invertidos mediante mecanismos de financiamiento tradicional, que representaron un incremento de 36 % respecto al mismo período de 2025.

Asimismo, al cierre de junio, los PIP alcanzaron una ejecución equivalente al 43.8 % de su presupuesto inicial anual, por encima del promedio histórico de 38.8 %. Como proporción del producto interno bruto (PIB), la ejecución representó el 1.3 %, que equivale al 0.3 puntos porcentuales por encima del nivel registrado en igual período de 2025.

Los proyectos realizados se concentraron principalmente en áreas como: carreteras, transporte, abastecimiento de agua potable, protección del aire, agua y suelo y educación que son de los enfoques priorizados por el Gobierno para potenciar el desarrollo y mejorar la calidad de vida.

Transporte registró la mayor ejecución, con RD$23,420.8 millones, equivalentes al 46 % del total ejecutado. Cerca del 90 % de estos recursos correspondió a intervenciones de transporte por carretera. Mientras que, vivienda y servicios comunitarios, alcanzó los RD$5,735.6 millones. Igualmente, los proyectos vinculados con la protección del aire, agua y suelo ascendieron a RD$4,095.8 millones.

Los proyectos de inversión pública constituyen el principal componente del gasto de capital. En el primer semestre de este año, el Gobierno central destinó RD$82,119.6 millones a este concepto.

Además, el informe también registra la inversión pública ejecutada mediante mecanismos fiduciarios, principalmente los ejecutados mediante los fideicomisos para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (FITRAM) y el de la gestión, mantenimiento y expansión de la red vial principal (RD VIAL).

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