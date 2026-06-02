Aduanas facilitará pago de impuestos con tarjetas de crédito o débito

Santo Domingo, RD – La Dirección General de Aduanas (DGA) pone en funcionamiento la Plataforma de Pagos con Tarjetas de Crédito y Débito para ciudadanos dominicanos y extranjeros, dando pasos firmes, con esta acción, hacia la transformación digital y el fortalecimiento en sus canales de servicio.

Estos pagos, ya sean con tarjetas físicas o dispositivos móviles, podrán realizarse de manera gradual en las diferentes administraciones de la institución, así como, en sus plataformas digitales. Esto ayudará a agilizar la recaudación, reducir el uso de efectivo y mejorar la trazabilidad.

Esta iniciativa facilitará el cumplimiento de las obligaciones aduaneras, impactando especialmente a las MIPYMES, que son clave para la economía del país. Asimismo, permite pagos inmediatos, mejora el flujo de caja y aumenta la competitividad.

Este anuncio se realizó en el marco de una firma de un convenio que contó con la presencia del presidente Luis Abinader Corona y en el que participaron la DGA, la empresa Visa y las entidades adquirentes CardNET, AZUL y PORTAL.

El director general de Aduanas, Nelson Arroyo, destacó que la entidad que dirige tiene como objetivo facilitar y agilizar el cumplimiento de las obligaciones de pago, ofreciéndoles a los usuarios una experiencia más práctica y segura.

“Esto muestra nuestro compromiso con la transparencia y la eficiencia en la gestión pública”, expresó Arroyo en el acto del lanzamiento.

Arroyo indicó que actualmente, el 99 % de la recaudación se realiza por canales electrónicos, mientras que apenas un 1 % se canaliza por medios tradicionales. El pago con tarjeta de crédito y débito complementa este ecosistema digital, ampliando las opciones para transacciones de menor monto y alta frecuencia.

De su lado, Gustavo Turquia, gerente general de Visa República Dominicana, señaló: “Nos enorgullece trabajar con la Dirección General de Aduanas, CardNET, PORTAL y AZUL en la habilitación de pagos digitales en el sistema aduanero”.

Esta iniciativa genera valor para todo el ecosistema al simplificar procesos para importadores y agentes, fortalecer la eficiencia y la transparencia en la gestión pública, y contribuir a dinamizar la economía. Precisamente, para acompañar ese avance y promover la adopción de estos medios de pago, durante el período comprendido entre el 2 de junio y el 31 de julio de 2026, a través de sus bancos emisores en República Dominicana, se pondrá a disposición de los tarjetahabientes de Visa, de tarjetas de crédito, un beneficio de cashback de hasta un 10 %, al pagar sus impuestos aduaneros, tanto en ventanillas de la DGA como en sus canales digitales habilitados, agregó.

En tanto, Luis Bencosme, presidente ejecutivo de CardNET, indicó que “las empresas de aquerencia tenemos una clara visión de futuro sobre la aceptación de medios de pago y su impacto en el desarrollo integral del país. Agradecemos a la Dirección General de Aduanas por la confianza depositada en nosotros para hacer posible este proyecto y reiteramos nuestra disposición de seguir colaborando en iniciativas que generen eficiencia, innovación y valor”.

Los representantes de las diversas entidades coincidieron en destacar la importancia de este acuerdo como un hito en la modernización del comercio al garantizar mayor eficiencia, seguridad y cumplimiento normativo.

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