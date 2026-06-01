AD Management, empresa dominicana, se posiciona entre líderes del Caribe tras reconocimiento internacional

San José, Costa Rica. – La firma dominicana AD Management y su fundador, Arismendy Duarte, fueron reconocidos con los principales galardones de la 18ª edición del Central America & the Caribbean Quality Summit 2026, organizada por el Latin American Quality Institute (LAQI), al recibir los títulos de “Empresa Caribeña del Año 2026” y “Empresario del Año 2026”, respectivamente.

El evento, celebrado en el Hotel Marriott de San José, reunió a más de 150 altos ejecutivos y líderes corporativos de la región, consolidándose como uno de los principales espacios de reconocimiento a la excelencia empresarial en América Latina y el Caribe.

En representación de la República Dominicana, AD Management fue distinguida con el premio “Empresa Caribeña del Año 2026” en el área de marketing y publicidad, un reconocimiento que destaca su desempeño en excelencia operativa, innovación y crecimiento sostenido. Con este galardón, la firma se integra a un selecto grupo de compañías dominicanas previamente reconocidas en este escenario internacional, entre ellas Banco Popular Dominicano, Industrias San Miguel del Caribe, Ingeniería Estrella y Lopesan Costa Bávaro Resort.

De manera individual, Duarte fue galardonado como “Empresario del Año 2026”, en reconocimiento a su visión estratégica, liderazgo ejecutivo y capacidad para impulsar organizaciones hacia modelos de crecimiento sostenible y de alto valor.

Desde su fundación en 2014, AD Management ha experimentado un crecimiento orgánico sostenido, consolidándose como una firma orientada al desarrollo estratégico de empresas. Actualmente, su operación impacta de forma directa a más de 30 familias dominicanas, reflejando un modelo de negocio con enfoque en resultados medibles y sostenibilidad.

Durante la ceremonia, la empresa también recibió la Medalla Q-ESG y la certificación internacional Q-ESG, aval que valida la implementación de estándares en calidad, medio ambiente, responsabilidad social y gobernanza corporativa. Este reconocimiento, respaldado mediante tecnología blockchain, fortalece la competitividad de la firma en procesos de licitación y alianzas estratégicas a nivel internacional.

Al referirse a estos reconocimientos, Duarte destacó el valor del trabajo estratégico dominicano en el exterior. “Este logro representa una validación de la capacidad empresarial que se exporta desde la República Dominicana. Demuestra que el crecimiento sostenible se construye sobre la base de la ética, los resultados tangibles y el compromiso con las buenas prácticas corporativas”, expresó.

El Central America & the Caribbean Quality Summit es considerado uno de los encuentros empresariales más relevantes de la región en materia de calidad total, sirviendo como plataforma para visibilizar a organizaciones que establecen estándares de excelencia en el ámbito global.

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