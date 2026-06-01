Voluntariado Banreservas celebra el Día de las Madres con el evento “Donde nace el amor”

Santo Domingo.- Con motivo del Día de las Madres, el Voluntariado Banreservas realizó el evento “Donde nace el amor”, una emotiva actividad celebrada de manera simultánea en Santo Domingo y Santiago, dirigida a las colaboradoras de la entidad financiera.

La jornada estuvo encabezada por la doctora Carmen Alicia Quijano de Aguilera, presidenta del Voluntariado Banreservas, quien, durante sus palabras centrales, destacó el significado de esta conmemoración y reflexionó sobre el valor de la maternidad.

Asimismo, agradeció la participación de las asistentes y expresó que “ser madre representa una experiencia de amor incondicional, entrega, guía, protección y sacrificio, desde el momento en que se lleva en el vientre a un ser al que se le da vida”.

Durante su intervención, también abordó aspectos históricos relacionados con la celebración del Día de las Madres, así como las distintas formas en que esta fecha es conmemorada en diversos países, incluyendo la República Dominicana, donde se celebra el último domingo de mayo.

De igual manera, explicó el simbolismo de los claveles blancos y rojos vinculados a esta fecha, señalando que el clavel blanco representa la ausencia de la madre, mientras que el rojo simboliza a las madres presentes en vida.

La actividad, celebrada en el Club Banreservas en Santo Domingo y Santiago, reunió a las asistentes en un ambiente especial, con interesantes ponencias sobre los múltiples roles de la mujer en la sociedad. En el acto, en el que se festejó junto a colaboradoras madres del banco, estuvo presente el presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, acompañado de sus hijos y nietos.

Como parte de la jornada, las participantes en Santo Domingo disfrutaron de una charla impartida por Marlina Gómez, mientras que en Santiago la conferencia estuvo a cargo de Orquídea Cruz, quienes compartieron reflexiones y experiencias sobre la maternidad, el bienestar y el papel de la mujer en la sociedad.

La celebración también contó con presentaciones artísticas. En Santo Domingo, las asistentes disfrutaron de la música de Martín Franco y su orquesta, mientras que en Santiago la amenización musical estuvo a cargo de Samuel González.

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