Vladimir Gutiérrez volverá a reforzar rotación del Licey

SANTO DOMINGO (Licey.com).- El departamento de operaciones de los Tigres del Licey anunció la contratación del lanzador Vladimir Gutiérrez como refuerzo para la temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

Gutiérrez es un lanzador derecho de seis pies y una pulgada, con un peso de 205 libras, que cuenta con experiencia de Grandes Ligas con los Rojos de Cincinnati y los Marlins de Miami entre 2021 y 2024.

“Vladimir es un lanzador controlado, que conoce la liga y tiene experiencia en el máximo nivel. Es un veterano sin restricciones que debe sumar calidad y profundidad a nuestra rotación”, expresó el VP de operaciones y gerente general, Audo Vicente.

El lanzador de 31 años, llega tras un verano en el que lanzó con los Pericos de Puebla en México, donde registró una efectividad de 3.96 en un circuito, cuyo promedio de carreras limpias colectiva es de (5.09) acumulando 100 entradas, con 16 boletos, 95 ponches y un WHIP de 1.22, siendo su proporción de 5.93 ponches por boleto la mejor de la Liga Mexicana de Béisbol entre los lanzadores calificados. También fue líder en juegos completos, con dos, y terminó tercero en entradas lanzadas y ponches.

El derecho cubano incursionará en la LIDOM por cuarta ocasión. Lanzó para los Tigres del Licey en las temporadas 2019-20 y 2020-21, compilando una efectividad de 3.40 en 12 aperturas, con 41 ponches en 45 entradas y un WHIP de 1.20. En 2024-25, reforzó a las Águilas Cibaeñas, con las que lanzó 44 entradas y dos tercios, registró 14 boletos y 40 ponches y un WHIP de 1.18.

El refuerzo azul cuenta con un arsenal de cinco lanzamientos: slider (85.6 mph), recta de cuatro costuras (93.8 mph), sinker (93.8 mph), curva (81.2 mph) y cambio de velocidad (84.1 mph). Actualmente, el slider es su lanzamiento más usado y de mejores resultados, representó el 42% de sus envíos y generó un 34% de swing en blanco.

El nativo de Pinar del Río, Cuba, fue Novato del Año de la Serie Nacional Cubana en la temporada 2013-14. En 2016, fue firmado por un bono de 4.75 millones de dólares como agente libre internacional por los Rojos de Cincinnati, organización con la que llegó a ser considerado su prospecto número 14 en 2021.

Gutiérrez se une a Estevan Florial, José Barrero, Bryan Lavastida, Daniel Martínez, José Quintana y Javy Guerra como los refuerzos anunciados que comenzarán la temporada con los azules.

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