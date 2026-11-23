HERMANAS MIRABAL. -El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), en coordinación con el programa Supérate y la Gobernación de la provincia Hermanas Mirabal, certificó a 200 nuevos emprendedores, como parte de las actividades de la Semana Global del Emprendimiento, que se desarrolla en el país.

La actividad se realizó en el salón de actos Doctor Manuel Tejada Florentino de la Gobernación provincial, con la presencia del subdirector general del INFOTEP, Luis Manuel Rodríguez; el director de la Regional Cibao Nordeste, Fernelys Berigüete; la gobernadora Lissette Nicasio y la senadora María Mercedes Ortiz Diloné.

Rodríguez destacó que esta iniciativa forma parte de las líneas estratégicas del INFOTEP, que desarrolla programas de capacitación y emprendimiento en las distintas regionales del país, por disposición de su directora general, Maira Morla Pineda.

Explicó que, al concluir esta etapa de formación, los nuevos emprendedores cuentan con conocimientos y herramientas que les permitirán establecer nuevas metas, desarrollar sus capacidades y generar oportunidades para mejorar sus condiciones económicas.

«En el emprendedor descansa el buen futuro del pueblo dominicano. Desde el INFOTEP procuramos que cada persona que se capacita egrese con las competencias necesarias para insertarse en el mundo laboral, pero también con una mentalidad empresarial que le permita crear sus propios espacios de trabajo, formalizar sus proyectos y generar valor en sus comunidades», expresó.

Conferencia sobre el poder del emprendimiento

Como parte del cierre de la jornada, la facilitadora del INFOTEP Cenia Serrano impartió la conferencia «El Poder del Emprendimiento», durante la cual presentó, mediante ejemplos prácticos y recursos gráficos, herramientas para la planificación, gestión y desarrollo de proyectos empresariales.

Serrano explicó que el emprendimiento comienza mucho antes de la apertura de un negocio, pues nace con una idea, la determinación de llevarla a cabo y la confianza en las posibilidades de convertirla en una realidad. También destacó que detrás de cada proyecto existe una historia y una oportunidad de transformación.

De su lado, la gobernadora provincial, Lissette Nicasio, valoró el trabajo que desarrolla el INFOTEP en Hermanas Mirabal y en todo el territorio nacional, al tiempo que exhortó a los nuevos emprendedores a poner en práctica los conocimientos adquiridos.

Nicasio de Adames manifestó que la provincia tiene mucho que agradecer a la institución por su contribución a la formación de su población y al desarrollo integral de esta demarcación.

En representación de Supérate, Jacqueline Santos agradeció al INFOTEP la colaboración y el respaldo brindados para llevar oportunidades de capacitación a la población, mediante el trabajo conjunto con esa entidad, dirigida a nivel nacional por Mayra Jiménez.

Áreas de capacitación

Entre las acciones formativas cuyos participantes recibieron sus certificados figuran Inteligencia Emocional y Manejo de Conflictos para Emprendedores, Modelos de Negocios para Emprendedores, Decoración de Interiores y Conducción de Automóviles.

Además de las autoridades y representantes institucionales mencionados, asistieron Carlos Fernández, director de la Regional Cibao Sur, con sede en Bonao; Cristobalina Medina, subdirectora de la Regional Cibao Nordeste; Nino Hidalgo, coordinador del Departamento de Servicios Empresariales, y Félix Rodríguez, del programa de acompañamiento a emprendedores y capacitación de las microempresas de esa regional.

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