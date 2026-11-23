Santo Domingo, República Dominicana. Lunes 23 de Noviembre del 2026 .Para muchas familias dominicanas, recibir el diagnóstico de una cardiopatía congénita en uno de sus hijos significa enfrentar meses, e incluso años, de consultas, tratamientos y espera. A la preocupación por su salud se suma, con frecuencia, la dificultad económica de acceder a una intervención especializada.

Con esta realidad presente, la Fundación Heart Care Dominicana (HCD) y CardioStart International celebraron, en el mes de noviembre del presente año, una nueva Jornada Cardiovascular Pediátrica Internacional, durante la cual se realizaron 18 procedimientos cardiovasculares correctivos a niños con distintas cardiopatías.

En total se efectuaron ocho cirugías cardíacas, siete cateterismos terapéuticos, un cateterismo diagnóstico y dos procedimientos de electrofisiología. También se realizaron 70 ecocardiogramas y evaluaciones cardiológicas durante la semana.

Las intervenciones se desarrollaron en la Clínica Corazones Unidos y la Unidad Cardiovascular de Moderno MCA. Las cirugías estuvieron a cargo de los doctores Ramón Almánzar y Fausto Santos, junto al equipo quirúrgico internacional de CardioStart y el personal médico y de enfermería de Corazones Unidos.

Los cateterismos fueron realizados por el doctor Richard Medina, especialista en cardiología intervencionista pediátrica, con el apoyo del equipo internacional, mientras que los procedimientos de electrofisiología estuvieron dirigidos por la doctora Eliany Mejía López.

Esta jornada estuvo dedicada a la memoria de Don Tony Caro, como reconocimiento a su apoyo y cercanía con la labor de la Fundación.

La organización también contó con la colaboración de voluntarios de MasterCard, coordinados por Sabrina, integrantes de Humano de Corazón y estudiantes de Medicina de Gentle Hands. Estos últimos acompañaron al equipo de CardioStart y ayudaron a facilitar la comunicación entre los profesionales dominicanos e internacionales.

La preparación de esta jornada comenzó meses antes, con la evaluación de los expedientes médicos, la selección de los casos y la coordinación de los equipos, materiales y recursos necesarios para cada intervención.

Heart Care Dominicana agradece a CardioStart International, Medicina Cardiovascular Asociada (MCA), Clínica Corazones Unidos y Fundación Corazones Unidos por su colaboración, así como a las instituciones que respaldan sus programas: Ministerio de Salud Pública, Ministerio de la Presidencia, Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, Banco BHD, Banco Popular, Banco Central de la República Dominicana, Edwards Lifesciences, The Doughty Family Foundation y Humano.

Al concluir la jornada, algunos pacientes continuaban su proceso de recuperación bajo supervisión médica. La Fundación mantiene el seguimiento de cada caso junto a los especialistas responsables, acompañando a las familias durante esta etapa.

Sobre Fundación Heart Care Dominicana

Fundación Heart Care Dominicana es una organización sin fines de lucro que facilita atención cardiovascular especializada y procedimientos correctivos gratuitos a niños y adultos en situación de vulnerabilidad económica en la República Dominicana.

Su labor se desarrolla mediante programas permanentes de atención médica y jornadas especializadas, con el apoyo de profesionales de la salud, instituciones y donantes nacionales e internacionales.

Juntos salvamos latidos.

Para información sobre sus programas de atención cardiovascular, las familias pueden comunicarse al 809-622-4506 o visitar www.heartcaredr.org.

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