Santo Domingo. Un doble de Aderlin Rodríguez con las bases llenas y un out en el cierre del noveno episodio coronó una espectacular remontada de las Águilas Cibaeñas, que dejaron en el terreno a los Gigantes del Cibao con marcador de 11-10, para dividir la doble jornada celebrada este domingo en el Estadio Cibao.

Con su victoria, los santiagueros (10-19) frenan una racha de seis derrotas en partidos jugados de forma cronológica y los nordestanos (15-14) ven detenida su cadena de tres triunfos, también preservando la cronología.

Rodríguez bateó de 6-5 en este segundo partido y remolcó seis vueltas, Santiago Espinal se fue de 5-4 con dos remolcadas, entre ambos dieron nueve de los 16 hits de los santiagueros y junto a Jasson Domínguez fueron responsables de 10 de las 11 vueltas.

Los amarillos llegaron al último episodio de este segundo juego en desventaja de 10-8, pero fabricaron tres carreras para conseguir la victoria y poner fin a una racha de seis derrotas consecutivas.

En el primer encuentro de la jornada, correspondiente al partido del 15 de noviembre que había quedado pendiente, los nordestanos se impusieron 8-4, gracias a dos ataques de cuatro anotaciones.

En el segundo compromiso, la ofensiva de los Gigantes tomó ventaja de 4-1 con un racimo de cuatro carreras en la segunda entrada, encabezado por un doble de dos vueltas de Agustín Ramírez.

Los cibaeños descontaron con una anotación en el tercero y otra en el quinto, antes de protagonizar un ataque de cuatro carreras en el sexto episodio para tomar ventaja de 7-5. En esa entrada aprovecharon el descontrol del relevo contrario, que concedió cuatro bases por bolas consecutivas, dos de ellas con las bases llenas.

BOXSCORE

Sin embargo, los francomacorisanos respondieron con cinco anotaciones en el séptimo. Ramírez conectó un doble que limpió las bases y Carlos Peguero agregó un cuadrangular de dos carreras para colocar el encuentro 10-7.

Las Águilas anotaron una vuelta en el octavo y llegaron al cierre del noveno con desventaja de dos. Mason McCoy abrió la reacción con un doble y anotó mediante sencillo de Santiago Espinal, después de que Luis Liberato también se embasara por incogible.

Un boleto a Jasson Domínguez llenó las bases y preparó el escenario para Rodríguez, quien disparó el batazo que permitió anotar a Liberato y Espinal con las carreras del empate y la victoria.

Jonathan Aro (3-1) obtuvo el triunfo al retirar en orden la novena entrada, mientras Brent Honeywell (1-1) cargó con la derrota.

Por los Gigantes, Ramírez bateó de 4-2, con dos dobles y cinco carreras impulsadas; Carreras, de 4-2, con tres anotadas y una remolcada; Henríquez, de 5-3, con dos anotadas; Peguero, de 5-2, incluido un jonrón, dos impulsadas y una anotada; y De los Santos, de 5-3, con una producida.

Por las Águilas, Rodríguez encabezó la ofensiva al batear de 6-5, con tres dobles y seis carreras remolcadas; Espinal terminó de 5-4, con cuatro anotadas y dos impulsadas; McCoy, de 4-3, con dos anotadas; y Domínguez, de 3-2, con dos producidas, una anotada y tres boletos.

Pirmer partido

En el encuentro inicial, los Gigantes derrotaron 8-4 a las Águilas, apoyados en tres ataques ofensivos: uno de cuatro carreras en el tercer episodio, otro de cuatro en el sexto y una reacción de los locales de cuatro anotaciones en el cuarto.

La ofensiva nordestana aprovechó sus dos entradas productivas para asegurar la victoria, mientras que los cibaeños gozaron de un rally en un solo episodio, en el que Chris Suero conectó un cuadrangular de dos carreras para un racimo de cuatro vueltas.

Ronel Blanco (1-0) fue el lanzador ganador y Sadrac Franco (0-1) sufrió la derrota.

En los dos partidos

De manera combinada entre los dos juegos, los más destacados fueron, por los Gigantes, De los Santos bateó de 9-4, con tres carreras impulsadas; Gutiérrez, de 8-3; Jiménez, de 8-1, con dos remolcadas; Ramírez, que no jugó en el primer duelo, de 4-2, con dos dobles y cinco impulsadas; Carreras, de 4-2, con tres anotadas y una producida; Henríquez, de 5-3, con dos anotadas; Peguero, de 5-2, incluido un cuadrangular y dos remolcadas; Jorge, de 4-2, con dos impulsadas; y Suero no participó con los Gigantes.

Águilas Cibaeñas: Rodríguez encabezó la ofensiva al batear de 7-6, con tres dobles y seis carreras impulsadas; Espinal terminó de 5-4, con cuatro anotadas y dos producidas; McCoy, de 4-3, con dos anotadas; Domínguez, de 7-2, con dos impulsadas y tres boletos; Liberato, de 8-3; Delgado, de 4-3; Suero, de 7-1, con un jonrón y dos remolcadas; y Rivas, con acción en el primer juego, de 4-3, con una impulsada.

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