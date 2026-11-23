Francisco Mejía decide en el décimo y Licey asume el liderato

SANTO DOMINGO (Lidom.com) — Francisco Mejía conectó un sencillo remolcador en la décima entrada para darle a los Tigres del Licey una victoria por 3-2 sobre los Leones del Escogido y colocarlos en solitario en el primer lugar este domingo por la tarde-noche en la continuación del campeonato 2026-27, dedicado in memoriam a Héctor José Rizek Llabaly por la Copa Banreservas.

Mejía conectó un rodado al jardín derecho que permitió anotar a Mel Rojas Jr. y definir el encuentro.

Con el triunfo, el Licey mejoró a 18-11, extendió a cuatro su cadena de victorias y tomó una ventaja de un juego sobre el Escogido y las Estrellas Orientales, ambos con marca de 17-12.

Los Leones sufrieron su cuarta derrota consecutiva, mientras las Estrellas extendieron a siete su racha ganadora.

Los Tigres también ampliaron a 4-2 su ventaja en la serie particular de la temporada frente a los Leones y se acercaron a 502-505 en el historial histórico entre ambos equipos.

Luis Gil lanzó cinco entradas por el Licey, en las que permitió un imparable y una carrera limpia, con seis ponches.

Jean Carlos Mejía (2-0) trabajó los últimos dos episodios sin permitir libertades para acreditarse la victoria.

Alex Colomé (1-2) cargó con la derrota al permitir un hit, una carrera y dos boletos en la décima entrada, en la que consiguió un out.

Por los Tigres, Francisco Mejía bateó de 5-1, con una carrera impulsada; Ángel Ortiz, de 2-1, con una remolcada, y Elier Hernández, de 2-1, también con una producida. Yamal Encarnación, Ronny Mauricio y Kody Huff conectaron un imparable cada uno.

Por los Leones, Sócrates Brito bateó de 4-1, con un doble y una carrera anotada. Erik González, Emerlyn Valdez, Junior Lake y Marco Hernández aportaron un imparable cada uno.

La actividad de la liga tendrá una pausa este lunes.

El martes, los Gigantes del Cibao visitarán a los Toros del Este en el Estadio Francisco Micheli. Los Leones del Escogido enfrentarán a las Águilas Cibaeñas en el Estadio Cibao. Y las Estrellas Orientales se medirán con los Tigres del Licey en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

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