Vanessa Márquez presenta su libro “El significado del amor”: marca personal con propósito

Santo Domingo, RD., jueves 23 de abril de 2026. – La reconocida consultora y estratega de comunicación Vanessa Márquez anunció el lanzamiento de su primer libro titulado “El significado del amor”, una obra introspectiva que fusiona su historia personal con las herramientas clave para el desarrollo del liderazgo y la autenticidad.

“El significado del amor” no es solo un libro de reflexiones; es la ópera prima de una profesional que ha dedicado casi una década a construir la imagen de otros, y que ahora decide revelar los aprendizajes que nacen de su propia vulnerabilidad.

La obra invita al lector a mirar hacia adentro para redescubrir lo que significa amar, proponiendo que el autoconocimiento es la base fundamental para proyectar una marca personal coherente y poderosa.

“Este libro nace de mi propia historia. Entendí que todo lo que somos, comunicamos y proyectamos nace de ese vínculo interno. Cuando entiendes tu historia, conectas con tu esencia… y desde ahí, creas una vida y una marca con propósito”, afirma Márquez, quien además es CEO de la agencia Smart Idea.

A través de una narrativa simbólica, la autora guía a los lectores por un camino de evolución personal, transformando el concepto del amor en una herramienta estratégica de vida que impacta directamente en cómo decidimos y cómo nos vinculamos con nuestro entorno profesional y personal.

El libro está disponible en Amazon en formato impreso y digital. El evento tuvo lugar en Pyhex, Santo Domingo.

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