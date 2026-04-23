- Publicidad -
Erick Then, Erika Then y Vanessa Márquez
Sociales

Vanessa Márquez presenta su libro “El significado del amor”: marca personal con propósito

PRIMICIAS DIGITAL23 de abril de 2026
3 1 minuto de lectura

Santo Domingo, RD., jueves 23 de abril de 2026. – La reconocida consultora y estratega de comunicación Vanessa Márquez anunció el lanzamiento de su primer libro titulado “El significado del amor”, una obra introspectiva que fusiona su historia personal con las herramientas clave para el desarrollo del liderazgo y la autenticidad.

“El significado del amor” no es solo un libro de reflexiones; es la ópera prima de una profesional que ha dedicado casi una década a construir la imagen de otros, y que ahora decide revelar los aprendizajes que nacen de su propia vulnerabilidad.

La obra invita al lector a mirar hacia adentro para redescubrir lo que significa amar, proponiendo que el autoconocimiento es la base fundamental para proyectar una marca personal coherente y poderosa.

Vanessa Márquez
Patricia Fernández, Pedro Guzmán y Niurka Peña
Claudine Bono, Federico López y Jenn Henriquez
Virginia Abreu y Ninoska Coiscou
Tanya Luciano, Nicole Román y Karen Heinsen
Miosoti Ceballo y Carla Morel
Irene Morillo, Vanessa Márquez y Patricia Fernández
Leonor Brito, Marlene Olivo y Aimée Rosa
Lily Olivo y Vanessa Márquez durante la presentación del libro

“Este libro nace de mi propia historia. Entendí que todo lo que somos, comunicamos y proyectamos nace de ese vínculo interno. Cuando entiendes tu historia, conectas con tu esencia… y desde ahí, creas una vida y una marca con propósito”, afirma Márquez, quien además es CEO de la agencia Smart Idea.

A través de una narrativa simbólica, la autora guía a los lectores por un camino de evolución personal, transformando el concepto del amor en una herramienta estratégica de vida que impacta directamente en cómo decidimos y cómo nos vinculamos con nuestro entorno profesional y personal.

El libro está disponible en Amazon en formato impreso y digital. El evento tuvo lugar en Pyhex, Santo Domingo.

Visited 3 times, 3 visit(s) today
- Publicidad -
PRIMICIAS DIGITAL23 de abril de 2026
3 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Audi renueva su apuesta en el segmento Premium con la nueva Generación del Q5

23 de abril de 2026

Primicias presente en encuentros soneros, merengueros y bohemios en clubes sociales, recreativos y deportivos

18 de abril de 2026

Arista Campus Day – República Dominicana realiza conferencia for Modern Campus & SD-WAN

16 de abril de 2026

El calor de un abrazo que salva vidas: líderes empresariales y UNICEF conocen de cerca el impacto del Método Mamá Canguro en República Dominicana

15 de abril de 2026

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!