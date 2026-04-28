NUDAH celebra su 5to aniversario consolidándose como referente de cirugía plástica en formato boutique en Santo Domingo

Santo Domingo 2026. – NUDAH, la primera clínica de cirugía plástica con concepto de hotel boutique ubicada en una de las zonas más exclusivas de la capital, celebra su quinto aniversario reafirmando su posicionamiento como un espacio que fusiona medicina de alto nivel con una experiencia de lujo relajado.

A lo largo de estos cinco años, NUDAH se ha distinguido por ofrecer un modelo innovador dentro del sector salud, en el que la atención médica de alta calidad se integra con un entorno diseñado para el confort, la privacidad y el bienestar integral de sus pacientes.

En el marco de esta conmemoración, los socios y fundadores de la clínica realizaron un encuentro especial en sus instalaciones, donde compartieron con invitados y colaboradores cercanos, destacando los logros alcanzados durante este período y la visión que impulsa el crecimiento de la institución.

Durante la actividad, se resaltó el compromiso de NUDAH con la excelencia médica, la seguridad del paciente y la innovación continua, pilares que han sido fundamentales para su consolidación en el mercado de la cirugía plástica en la República Dominicana.

Asimismo, los directivos reiteraron su apuesta por seguir elevando los estándares del sector, mediante la oferta de servicios personalizados en un ambiente que redefine la experiencia tradicional de atención clínica.

NUDAH se proyecta hacia el futuro con el propósito de continuar fortaleciendo su propuesta de valor, manteniendo como eje central la calidad, la ética profesional y el bienestar de cada paciente.

Sobre NUDAH

Su diseño sofisticado y servicios de habitación —como concierge, entretenimiento y menú a la carta— crean un ambiente acogedor, alejado del enfoque clínico tradicional.

Con un firme compromiso con la seguridad, la clínica cuenta con quirófanos de alta tecnología, sistemas de aire de grado médico, unidad de cuidados intensivos (UCI) monitorizada y seguimiento 24/7 por especialistas en cirugía plástica formados en reconocidas instituciones de Brasil. NUDAH es sentirse bien en su propia piel.

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