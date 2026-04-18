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Primicias presente en encuentros soneros, merengueros y bohemios en clubes sociales, recreativos y deportivos

PERIODICO PRIMICIAS18 de abril de 2026
2 2 minutos de lectura

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

El periódico Primicias, de Multimedios Primicias de República Dominicana para el mundo, siempre acude a los encuentros soneros, los que ponen en alto el merengue    y  las bohemias en los clubes sociales, recreativos y deportivos, los cuales han grandes aportes al fortalecimiento cultural e histórico.

Los clubes Arroyo Hondo, Naco y en La Casa España y Los Prados en ocasiones, presentan grupos soneros e impulsan las bohemias.

En el caso del Club Paraiso, inicia sus jueves bohemios para sus socios e invitados  a partir de las cinco y media de la tarde  del jueves 23 de abril de 2026 con la presentación de Carlos Vargas y su histórico trío romántico-bohemio.

Arroyo Hondo y Naco se han convertido en capitales de grupos soneros y merengueros dominicanos.

El Club Paraiso es una potencia a favor del merengue, bohemia,  boleros, bachatas, como  en la historia de la musica.

Primicias investiga las raices del merengue, boleros,  bohemias y soneras del dominicano, lo cual es muy importante.

Sigue las canciones rompe penas en las bohemias, como los sones, bolero-son, danzones, como decía el inolvidable fallecido Wito Elías, líder de una tertulia bohemia-sonera que aglutinó durante años a intelectuales, profesionales de diferentes áreas, músicos, cantantes y finos bailadores.

Desde los tiempos  de recuerdos del son de Borojol, Sexteto Enriquillo, Sexteto Peravia, Secreto Musical en Villa Consuelo, los inolvidables aportes  del líder sonero Bartolito Chalas del Rosario, Soneros de Haina con Chichí la Salsa,  Santiago Cerón, Rey Reyes,  Grupo Maniel, Eli Rivera y su Perla Sonera, como los Hermanos Heredia, Sonia Cabral y los Científicos del Son, Los Nuevos Soneros de Haina con Bombillo,  Sexteto Santiaguero, Los Reales del Son, Son de Mao, ahora con Chencha debajo del puente Mella, en la capital dominicana los viernes, los sones de Keka, Kiwa, el Son de Horacio en Tamboril, el son mocano,  el baile sonero en el parque de Boca Chica como en y una vía importante en La Vega,  otro respaldo al son  en una plaza comercial en el sector Las Colinas, como en el  rancho Saulis, en Santiago de los Caballeros,  el son tiene mucho poder en República Dominicana.

HOMENAJA POSTUMO A BORTOLITO CHALAS DEL ROSARIO  EN EL CLUB ARROYO HONDO

UNA PRESENTACION SONERA HISTORICA EN EL CLUB DEL BANCO DE RESERVAS 2008, HOMENAJE A JOHNNY PACHECO

 

 

 

 

Pie de foto

Esteban Delgado, Alex Jiménez y Milciades Guerrero, cantante del Grupo Maniel, en un encuentro sonero en el Club Arroyo Hondo, en la capital dominicana

 

Sonia Cabral y los Científicos del Son en el piano bar del Club Arroyo Hondo

 

Fénix Ortíz en el Club Arroyo Hondo

 

GRUPOS SONEROS Y MERENGUEROS  EN EL CLUB DEPORTIVO NACO

El maestro Nelson Medina en el piano  en una tertulia naqueña

 

Sonia Cabral y Los Científicos del Son amenizan encuentros  en el piano bar del Club Deporivo Naco

OTRO APORTE DEL CLUB DEPORTIVO NACO

 

 

 

Pie de foto

César Fragoso cantando en una bohemia-desayuno aniversario del periódico Primicias en el Club Paraiso, acompañado del pianista-maestro Nelson Medina. Esa bohemia cantó también el bohemio mocamo Jochy Tejeda.

Nota: con los créditos correspondientes en cada video.

 

 

 

 

 

 

 

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