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Raymond Marcelino,Munir Dabaghi y Manuel Terrero
Sociales

Arista Campus Day – República Dominicana realiza conferencia for Modern Campus & SD-WAN

Co-Patrocinado por Asystec

PRIMICIAS DIGITAL16 de abril de 2026
6 1 minuto de lectura

Santo Domingo, D.N abril  de 2026. Los ejecutivos de la empresa Arista  junto a su co-patrocinador Asystec, realizaron en el Hotel J.W Marriot una conferencia dirigido  clientes, relacionados , invitados especiales y especialistas tecnológicos , sobre for Modern Campus & SD-WAN, donde los mismos podrá conocer de primera mano cómo la empresa está redefiniendo la forma en que se construyen las redes empresariales para la era de la inteligencia artificial.

En aras de seguir actualizando a todos sus clientes y relacionados  en el área de tecnología y las redes empresariales para la era de la inteligencia artificial. El Ing. Raymond Marcelino, CEO de Asystec, empresa líder en Tecnología de información y Seguridad con 30 años ininterrumpidos en todo el país, brindándole soluciones a las empresas del sector financiero, telecomunicaciones, corporativo, comercial, gobierno y PYMES, participa como co-patrocinador junto a su aliado internacional sobre la inteligencia empresarial y sus avances.

Kelvin García, David Veras y Gustavo Adames
Anyely Piña y Luis Gorno
José Enrique Valdez y Pavel Mejía
Charlotte Jaquez, Ayleen García y Sarilys Peña
Angélica Jiménez y Francisco Abad
Enmanuel Cabral y Elvin Ramón
Jaime Castañeda y José Luis Reyes
Manuel Terrero, Director Regional de Ventas de Arista, realiza introducción de la Empresa Arista
Juan Pujols y Alessandra Vargas

Manuel Terrero, Director Regional de Ventas de Arista, ofreció la bienvenida a los presentes y dio una introducción de la empresa Arista

Luego cedió las palabras a Jaime Castañeda, Gerente de Ventas y Desarrollo de Partners, quien desarrollo la visión general de Arista Campus.

Munir Dabaghi, Ingeniero Senior de Sistemas, se refirió a la actualización de Branch SD-WAN

Luego de un receso, José Luis Reyes, Ingeniero Senior de Sistemas, destaco la visión general del Centro de Datos, VxLAN,

Y para finalizar Jaime Castañeda, Gerente de Ventas y Desarrollo de Partners, resaltó sobre Campus y Redes Zero-Trust.

El Ingeniero Raymond Marcelino, Ceo de Asystec, puntualizó la importancia de la empresa internacional Arista sobre soluciones, estrategias y crecimiento en el país y la región, construyendo las redes empresariales para la era de la inteligencia artificial; Fortaleciendo y ampliando los lazos de negocios entre ambas empresas.

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