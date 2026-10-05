Una agresión y un accidente de tránsito alteran la tranquilidad en el Alto Manhattan

NUEVA YORK.— Una agresión y un accidente de tránsito alteraron este domingo la tranquilidad de cientos de familias dominicanas en el Alto Manhattan. En ambos incidentes estuvieron involucradas personas presuntamente de nacionalidad dominicana, se informó extraoficialmente.

El primer hecho ocurrió alrededor de las 7:00 a. m. frente a una pescadería ubicada en la avenida Saint Nicholas con la calle 191. Un hombre de 43 años resultó gravemente herido tras recibir varios botellazos en la cabeza.

La víctima, cuya identidad no fue revelada, fue trasladada a un hospital, donde se debate entre la vida y la muerte, según se informó. El agresor huyó del lugar.

Los agentes recogieron como prueba una botella verde de 355 mililitros (12 onzas), utilizada para golpear a la víctima. Tras la agresión, se podía observar un gran charco de sangre en la acera.

Un caso similar ocurrió el pasado jueves frente al número 1 de la calle Centre, en el Bajo Manhattan, donde un joven de 20 años falleció tras recibir botellazos en la cabeza. El agresor también huyó.

El segundo incidente de este domingo ocurrió alrededor de las 3:00 p. m. en la avenida Saint Nicholas, entre las calles 189 y 190, cuando la vía se encontraba abarrotada de transeúntes quisqueyanos.

Un Honda Accord gris fue embestido por una furgoneta mientras intentaba realizar un giro brusco en U, lo que desató el caos en el lugar.

Los cuatro ocupantes del Honda huyeron a pie inmediatamente después de la colisión y fueron vistos dispersándose en distintas direcciones. Una fuente indico que el vehículo era robado. No se reportaron heridos.

El NYPD solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que llame a Crime Stoppers al 1-800-577-8477) o al 1-888-577-4782. El público también puede enviar información a través del sitio web de Crime Stoppers en https://crimestoppers. nypdonline.org/ o en X a través de @NYPDTips. Las llamadas serán confidenciales.

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