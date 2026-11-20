NUEVA YORK.- Familias en esta ciudad podrán recibir pavos gratis para su cena del Día de Acción de Gracias, que celebrará el próximo jueves 26.

Las entregas comenzarán este viernes 20. Las jornadas coinciden con un aumento en el costo de la cena tradicional. Según un estudio que la Federación Estadounidense de la Oficina Agrícola que publicó este miércoles, preparar la cena para 10 personas costará, en promedio, 58,63 dólares, un 6% más que en 2025 (unos 5,86 dólares por persona).

Un pavo congelado de 16 libras cuesta en promedio 23,68 dólares, cerca de un 10% más que el año pasado. Este viernes día 20, el congresista Adriano Espaillat entregará miles de pavos a partir de las 3 de la tarde en la oficina del Partido Demócrata, ubicada en el 210 de la avenida Sherman, en el Alto Manhattan.

También habrá una entrega en la plaza del Edificio de Oficinas Estatales Adam Clayton Powell, en el 163 de la calle 125 Oeste.

Sábado 21, en el Alto Manhattan habrá entregas en el 3806 de Broadway, entre las calles 158 y 159, y en el 519 de la calle 207, entre las avenidas Post y Sherman. La distribución comenzará al mediodía.

Domingo 22, desde el mediodía se repartirán pavos en el parque Tompkins Square, en la esquina de la calle 10 y la avenida B. A las 4:00 p.m. habrá otra entrega en el número 1 E de la calle en Manhattan.

Lunes 23, en Jamaica, Queens, la entrega se realizará de 11 a.m. a 2:00 p.m. en la Iglesia Bautista Misionera Morning Star, 114-44 de Merrick Boulevard. En Manhattan se distribuirán pavos de 5:00 a 7:00 p.m. en el 300 de la calle 114, entre el bulevar Frederick Douglass y la avenida Manhattan.

Martes 24, el diputado dominicano por el exterior, Cirilo Moronta entregará miles de pavos frente al restaurante 809, en el 112 de la calle Dyckman, en el Alto Manhattan, desde el mediodía hasta las 3:00 p.m.

En Harlem también se repartirán pavos de 11:00 a.m. a 4:00 p.m. en el 116 de la calle 134 Oeste, entre el Adam Clayton Powell y la avenida Lenox, en Harlem. Jueves 26, el mismo Día de Acción de Gracias, habrá dos entregas a partir del mediodía.

La primera, en el número 55 de la calle 15, entre la Quinta y la Sexta Avenida, concluirá a las 2:00 p.m. La segunda, en el 593 de la avenida Columbus, se extenderá hasta las 3 de la tarde.

El pavo se come en Acción de Gracias por razones prácticas (su gran tamaño y abundancia para alimentar a muchas personas) y consolidación cultural, porque según registro histórico fue el plato principal en la primera cena en 1621.

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