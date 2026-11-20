NUEVA YORK. Dominicanos vinculados a la vida política y comunitaria de esta ciudad respaldan la posición del abogado y politólogo dominicano Víctor Eddy Mateo Vásquez, quien sostiene que reducir el número de diputados en la República Dominicana podría mejorar la eficiencia del Congreso Nacional, racionalizar el gasto público y elevar la calidad de la representación ciudadana.

En un documento, los firmantes coinciden en que la reducción de escaños ofrece una oportunidad para mejorar el funcionamiento del Poder Legislativo y fortalecer la democracia dominicana, siempre que se garantice una representación política equilibrada.

A juicio de Mateo Vásquez, la calidad de una democracia se mide por la capacidad de sus legisladores para representar a la ciudadanía, elaborar leyes de calidad y fiscalizar las actuaciones del Poder Ejecutivo.

“Existe la percepción de que mientras más diputados tenga un país, mayor será su democracia”, señala el jurista, quien cuestiona esa relación. “La democracia se fortalece cuando sus representantes cumplen sus responsabilidades, actúan con independencia y responden a las necesidades de la población”, afirma.

Mateo Vásquez, también catedrático universitario, recuerda que la reforma constitucional de 2024 dispuso reducir de 190 a 170 el número de integrantes de la Cámara de Diputados. La medida se aplicará a partir de las elecciones congresuales de 2028.

A su juicio, la reducción constituye un avance hacia una mejor organización del trabajo legislativo, aunque sus beneficios dependerán de otras reformas institucionales.

Por su parte, los firmantes señalan que una cámara con menos integrantes podría reducir ciertos gastos administrativos, organizar mejor el trabajo parlamentario y facilitar que la ciudadanía evalúe el desempeño de sus representantes.

Añaden que la reducción de escaños, por sí sola, no garantiza una mayor eficiencia. Consideran necesario revisar cómo funcionan las comisiones legislativas y los mecanismos de fiscalización, así como evaluar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

«De poco serviría reducir 20 diputados si se mantienen las prácticas que han provocado cuestionamientos sobre la productividad y el desempeño del Congreso Nacional», advierten.

Los firmantes sostienen que la reforma debe traducirse en mejores resultados institucionales. Recuerdan que, según Mateo Vásquez, cualquier cambio en la composición de la Cámara de Diputados debe preservar el pluralismo político, la proporcionalidad electoral y la representación territorial, sin perjudicar de manera injustificada a ninguna provincia ni sector social.

Por eso, el politólogo insiste en que el debate debe guiarse por criterios técnicos y constitucionales y dar prioridad al interés general por encima de las conveniencias partidarias.

“No se trata de tener un Congreso pequeño por el simple hecho de reducir su tamaño, sino de contar con una institución eficiente, independiente y verdaderamente representativa», indican los firmantes.

Entre los firmantes figuran Mariano Estévez, Carlos Ml. Rodríguez, Andrea de Matos, Miguelina Chávez, Miguel Guzmán, Rodolfo Liberato, Eva de los Santos, Hugo Rivera, Francisco Báez, Emilio Rojas, Wilfredo Sambrano, Héctor Valiente, Isidro López, Hansel Gutiérrez, Manuel T. Sierra y Claudia Abreu.

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