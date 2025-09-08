TSS reporta crecimiento sostenido de trabajadores y empleadores cotizantes al SDSS

Santo Domingo. – La Tesorería de la Seguridad Social (TSS) presentó los resultados del Boletín Estadístico del Régimen Contributivo del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), correspondientes a junio de 2025, los cuales reflejan un crecimiento sostenido en el número de trabajadores y empleadores cotizantes, así como en la masa salarial cotizable.

Al cierre de junio, el SDSS registró 2,383,347 trabajadores cotizantes, que realizaron un total de 2,477,125 cotizaciones, con un salario promedio cotizable de RD$37,572.82, equivalente a un crecimiento interanual de 6.7%. Asimismo, la masa salarial cotizable ascendió a RD$89,549 millones, lo que evidencia el dinamismo del mercado laboral formal en el país.

En cuanto a la participación por sector, el 82.3% de las cotizaciones corresponde a servicios, donde destacan la Administración Pública (27.7%), el Comercio (16.1%) y el sector de Hoteles, Bares y Restaurantes (6.9%). Por su parte, las Industrias representan un 15.7% de las cotizaciones y la Agropecuaria un 1.8%.

El boletín también resalta que el número de empleadores alcanzó los 106,021 cotizantes, lo que supone un incremento interanual de 2.1%. De estos, el 78.3% corresponde a microempresas, es decir, empleadores con hasta 10 trabajadores; mientras que el 17.5% pertenece a pequeñas empresas, con entre 11 y 50 empleados.

El tesorero de la Seguridad Social, Henry Sahdalá, valoró estos resultados como una muestra de la solidez del sistema. “El crecimiento en trabajadores, empleadores y masa salarial refleja la confianza en el SDSS y su importancia para la estabilidad social y económica del país. Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo la transparencia y eficiencia en la administración de los recursos”, expresó.

La TSS reiteró que la publicación de este boletín estadístico contribuye a la transparencia institucional y a la generación de información confiable para la toma de decisiones, invitando a ciudadanos, empleadores y hacedores de políticas públicas a consultar los datos completos disponibles en el portal www.tss.gob.do.